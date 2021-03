Coronavirus: Aantal werkloze jongeren verder toegenomen

'Steun voor coronabeleid regering loopt terug'

De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 62 procent, meldt de NOS op basis van onderzoek dat I&O Research uitvoerde op verzoek van de omroep.

Vooral de economische maatregelen, zoals het beperkt openen van de winkels en het sluiten van de horeca kan op steeds minder steun rekenen. In januari stond 53 procent van de ondervraagden daar nog achter, nu is dat 42 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen open kunnen.

Volgens het onderzoeksbureau neemt de steun voor strengere maatregelen voor het eerst af. Eerder nam het vertrouwen juist af als er versoepelingen werden doorgevoerd, nu lijken de mensen de strenge maatregelen niet langer op grote schaal te steunen, meldt I&O. 59 procent van de mensen vindt dat er versoepelingen moeten komen en 10 procent wil zelfs helemaal geen lockdown meer. Daartegenover staat dat 9 procent juist voor een aanscherping van de regels is.

CBS: aantal werkloze jongeren is toegenomen

Het aantal werkloze jongeren is toegenomen. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 36.000 meer jongeren werkloos dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt groeide met 29.000. Het aantal werkende jongeren daalde het sterkst onder kelners en barpersoneel.

De jarenlange stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud kwam aan het begin van de coronacrisis abrupt tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van bijna 66 procent naar ruim 60 procent. In de tweede helft van het jaar steeg de arbeidsparticipatie weer, naar bijna 63 procent. Het aantal vakkenvullers nam in een jaar tijd wel toe, met 16.000.

De arbeidsparticipatie nam het meest af onder jonge mannen die geen formeel onderwijs volgden, van ruim 80 procent naar 76 procent. Bij mannen die een opleiding volgden, daalde de arbeidsdeelname van bijna 59 procent naar tegen de 56 procent. Bij vrouwen was de daling iets minder sterk.

Gehandicapt kind lijdt door lockdown

Kinderen met een handicap hebben zwaar te lijden onder de lockdown. Maar liefst 72 procent van de meisjes en jongens met een beperking is door de coronacrisis eenzamer dan ooit. De problematiek zorgt niet alleen voor sociaal isolement, maar ook voor een toename van fysieke en mentale klachten bij de kinderen. Dit blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek dat Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind uitvoerde onder gezinnen waarvan tenminste één kind te maken heeft met een beperking.

Ook voelt driekwart van de ouders/verzorgers zich onvoldoende gesteund door instanties om deze tijd door te komen. Het Gehandicapte Kind zet tijdens de lockdown extra in op het verstrekken van ondersteunende middelen voor in huis. 'Op zich mooi dat we dit kunnen doen, maar ik roep iedereen ook op om met een klein gebaar kinderen met een beperking en hun gezin door deze coronatijd te helpen. Een kaartje, belletje of videobericht doet al wonderen', meent directeur Henk-Willem Laan van het Gehandicapte Kind.

'Industrie kampt met tekorten onderdelen en materialen'

Door de aantrekkende vraag naar industriële producten kampen producenten vaker met tekorten van materialen en onderdelen. Volgens economen van ABN AMRO zorgt dat ervoor dat het herstel van de sector uit de coronacrisis wordt geremd.

In een rapport over de industrie meldt de bank dat er dit jaar sprake zal zijn van een groei van 4 procent en 3,5 procent volgend jaar. Die groei volgt op een krimp van 5 procent vorig jaar als gevolg van de coronacrisis. In het slotkwartaal van 2020 draaiden industriële bedrijven al weer op circa 80 procent van hun capaciteit.

Omdat veel bedrijven eerder hun voorraden verkleinden om hun liquiditeitspositie te verbeteren, zijn ze nu veel afhankelijker geworden van leveringen om het productieproces op gang te houden. 'De langere levertijden kunnen het herstel in de industriële sector afremmen en zelfs zorgen voor stilvallende productielijnen', waarschuwt de bank.

