Coronavirus: RIVM registreert 4161 coronabesmettingen, minder dan gemiddeld

Ruim 4000 coronabesmettingen geregistreerd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4161 nieuwe coronabemettingen genoteerd tussen woensdag- en donderdagochtend. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 4532 positieve tests per dag staat.

Het RIVM registreerde 33 aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas een tijd later doorgeven.

WHO ziet opleving coronavirus in Europa na zes weken afname

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afdeling Europa constateert een opleving van het coronavirus na zes weken van afname van het aantal besmettingen. Volgens Hans Kluge van WHO-Europa is het aantal besmettingen de afgelopen week met 9 procent toegenomen. Ook worden volgens Kluge in meer dan de helft van de landen van de WHO-regio Europa meer besmettingen met varianten van het oorspronkelijke virus vastgesteld.

De varianten zouden besmettelijker zijn en in sommige landen veroorzaken ze zorgen over de werking van de vaccins. Elke keer dat een virus 'intrekt bij een gastheer', begint het zich te reproduceren, maar het maakt daarbij veel fouten die tot de varianten leiden. De meeste van deze vergissingen zijn erg schadelijk voor het virus zelf en niet voor de besmette 'gastheer'. Veel variaties hebben geen enkel afwijkend effect, maar in zeldzame gevallen kan een variant een sterkere versie dan het originele virus inhouden.

Winkeliers zamelen handtekeningen in voor heropening winkels

Winkeliersorganisatie INretail gaat nu ook handtekeningen inzamelen om zijn oproep tot heropening van de winkels kracht bij te zetten. De petitie is al ruim 5000 keer ondertekend. Vorige week spande de organisatie al een kort geding aan om opening af te dwingen. Die zaak dient volgende week.

Volgens INretail worden 56.000 winkels al maandenlang getroffen door sluitingen en andere beperkingen en kunnen ze alleen overleven door 'echte omzet te realiseren'. Winkels zijn met winkelen op afspraak te weinig geholpen en heropenen kan veilig volgens Jan Meerman, de algemeen directeur van de winkelbrancheorganisatie. De winkels lopen volgens de branche nu 700 miljoen euro omzet per week mis.

INretail is van mening dat het weer openen van de deuren de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat winkelbedrijven massaal omvallen. Tussen de 50.000 en 60.000 banen zouden daarmee op de tocht staan.

Rutte pleit voor snelle formatie met oog op coronacrisis

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer moet er met het oog op de coronacrisis snel een nieuw kabinet worden geformeerd, aldus VVD-lijsttrekker Mark Rutte in het Radio 1 Journaal. 'Niemand, denk ik, zal ervoor pleiten om midden in de crisis eens zes maanden te gaan praten over drie cijfers achter de komma over hoeveel geld er gaat naar het provinciefonds', zei Rutte.

Volgens hem willen ook de andere partijen snel een nieuwe coalitie vormen. 'Maar ik denk dat iedereen dat wil.' De vorming van het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in 2017 was de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Na de verkiezingen in maart duurde het toen tot eind oktober voordat er een nieuw kabinet was.

Europa kijkt mee met proeven naar Russisch coronavaccin

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), gaat meekijken met de proeven naar het Russische coronavaccin Spoetnik V. Zo'n 'rolling review' is de laatste stap voordat de ontwikkelaars vragen om goedkeuring en Europa moet beslissen of het vaccin op de markt mag komen.

Het vaccin Spoetnik V is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleya. Hongarije en Slowakije hebben, buiten de Europese Unie om, al doses van het vaccin besteld. Ook Kroatië zou dat willen doen.

Bij een rolling review kijkt de toezichthouder alvast mee met de proeven van het vaccin. De beoordelaars zien rechtstreeks wat het vaccin doet bij proefpersonen en hebben dan alle gegevens al beschikbaar en bekeken wanneer de ontwikkelaar besluit om een aanvraag in te dienen. Het EMA kan dan sneller een oordeel geven. Uiteindelijk is het aan de Europese Commissie om te beslissen of een middel op de markt mag komen. Bij groen licht kan het vaccin worden geleverd aan de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland.

Ghariba Bouchtoubi over coronajaar: 'Ook artsen zijn mensen'

Het is nog steeds druk op de speciale corona-afdelingen van ziekenhuizen. De tweede golf ging zonder pauze over in de derde golf, en daar zitten we nu midden in. Geregeld moeten patiënten nog worden overgeplaatst omdat alle bedden vol liggen. De druk op de zorg begon maart vorig jaar en is continu hoog gebleven. Artsen en verpleegkundigen werken dag en nacht in 'volledige bepakking' met doodzieke mensen. Ze dragen schorten, spatbrillen, handschoenen en natuurlijk een mondkapje. Ze gaan continu door. Maar het zijn ook mensen met hun emoties.

Westland wil helpen bij opzet online winkelstraten

Het stadsbestuur van Westland willen de winkeliers gaan helpen bij het opzetten van online winkelstraten in de kernen. Dat meldt mediapartner WOS.

Dat kondigde wethouder Albert Abee woensdagavond aan in een commissievergadering van de gemeenteraad. Het gaat om een Westland-brede uitwerking van een idee dat in december is aangekaart door de ondernemersorganisatie uit het centrum van 's-Gravenzande.

Volgens Abee moet de nagestreefde aanpak van het fenomeen 'online winkelstraat' honderden ondernemers in Westland helpen om een goede positie in de internetverkoop te bereiken. De uitwerking wordt samen met MKB Westland opgepakt. Er gaat daarbij een bedrag van 250.000 euro om, waarvan de gemeente 150.000 euro voor haar rekening neemt, zo is het voorstel van het college.

'Steun voor coronabeleid regering loopt terug'

De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 62 procent, meldt de NOS op basis van onderzoek dat I&O Research uitvoerde op verzoek van de omroep.

Vooral de economische maatregelen, zoals het beperkt openen van de winkels en het sluiten van de horeca kan op steeds minder steun rekenen. In januari stond 53 procent van de ondervraagden daar nog achter, nu is dat 42 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen open kunnen.

Volgens het onderzoeksbureau neemt de steun voor strengere maatregelen voor het eerst af. Eerder nam het vertrouwen juist af als er versoepelingen werden doorgevoerd, nu lijken de mensen de strenge maatregelen niet langer op grote schaal te steunen, meldt I&O. 59 procent van de mensen vindt dat er versoepelingen moeten komen en 10 procent wil zelfs helemaal geen lockdown meer. Daartegenover staat dat 9 procent juist voor een aanscherping van de regels is.

CBS: aantal werkloze jongeren is toegenomen

Het aantal werkloze jongeren is toegenomen. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 36.000 meer jongeren werkloos dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar was voor de arbeidsmarkt groeide met 29.000. Het aantal werkende jongeren daalde het sterkst onder kelners en barpersoneel.

Vooral onder barpersoneel nam de werkloosheid onder jongeren toe | Foto: ANP

De jarenlange stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud kwam aan het begin van de coronacrisis abrupt tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van bijna 66 procent naar ruim 60 procent. In de tweede helft van het jaar steeg de arbeidsparticipatie weer, naar bijna 63 procent. Het aantal vakkenvullers nam in een jaar tijd wel toe, met 16.000.

De arbeidsparticipatie nam het meest af onder jonge mannen die geen formeel onderwijs volgden, van ruim 80 procent naar 76 procent. Bij mannen die een opleiding volgden, daalde de arbeidsdeelname van bijna 59 procent naar tegen de 56 procent. Bij vrouwen was de daling iets minder sterk.

Gehandicapt kind lijdt door lockdown

Kinderen met een handicap hebben zwaar te lijden onder de lockdown. Maar liefst 72 procent van de meisjes en jongens met een beperking is door de coronacrisis eenzamer dan ooit. De problematiek zorgt niet alleen voor sociaal isolement, maar ook voor een toename van fysieke en mentale klachten bij de kinderen. Dit blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek dat Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind uitvoerde onder gezinnen waarvan tenminste één kind te maken heeft met een beperking.

Ook voelt driekwart van de ouders/verzorgers zich onvoldoende gesteund door instanties om deze tijd door te komen. Het Gehandicapte Kind zet tijdens de lockdown extra in op het verstrekken van ondersteunende middelen voor in huis. 'Op zich mooi dat we dit kunnen doen, maar ik roep iedereen ook op om met een klein gebaar kinderen met een beperking en hun gezin door deze coronatijd te helpen. Een kaartje, belletje of videobericht doet al wonderen', meent directeur Henk-Willem Laan van het Gehandicapte Kind.

'Industrie kampt met tekorten onderdelen en materialen'

Door de aantrekkende vraag naar industriële producten kampen producenten vaker met tekorten van materialen en onderdelen. Volgens economen van ABN AMRO zorgt dat ervoor dat het herstel van de sector uit de coronacrisis wordt geremd.

In een rapport over de industrie meldt de bank dat er dit jaar sprake zal zijn van een groei van 4 procent en 3,5 procent volgend jaar. Die groei volgt op een krimp van 5 procent vorig jaar als gevolg van de coronacrisis. In het slotkwartaal van 2020 draaiden industriële bedrijven al weer op circa 80 procent van hun capaciteit.

Omdat veel bedrijven eerder hun voorraden verkleinden om hun liquiditeitspositie te verbeteren, zijn ze nu veel afhankelijker geworden van leveringen om het productieproces op gang te houden. 'De langere levertijden kunnen het herstel in de industriële sector afremmen en zelfs zorgen voor stilvallende productielijnen', waarschuwt de bank.

