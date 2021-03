Coronavirus: Burgemeester Rijswijk besmet met corona

Mogelijk 1 coronabesmetting tijdens Fieldlab-voetbalwedstrijd

Tijdens de Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap is mogelijk één supporter besmet geraakt met het coronavirus. De persoon bevond zich tijdens de wedstrijd op een vooraf aangewezen vaste zitplaats op de tribune, waar diegene met een mondkapje gedurende de hele wedstrijd is blijven zitten.

Twee andere supporters testten ook positief, maar zij zijn volgens de organisatie van Fieldlab niet besmet geraakt tijdens het duel. De twee fans hadden recent Covid-19 gehad en droegen daarom nog resten van het coronavirus bij zich.

Zo'n 82 procent van de 1153 NEC-fans heeft zich uiterlijk vijf dagen na afloop van de wedstrijd laten testen op de speciaal daarvoor aangewezen testlocatie nabij het stadion. Het duel was onderdeel van de Fieldlab-experimenten en vond plaats op zondag 21 februari in stadion De Goffert in Nijmegen.

Viruswaarheid verliest kort geding over vaccinaties

Actiegroep Viruswaarheid heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het vaccinatiebeleid verloren. De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag alle vorderingen afgewezen. De actiegroep eiste rectificatie van de Staat over 'onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger' op het gebied van Covid-vaccinaties. Ook wilde de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes worden gestaakt.

'De Staat heeft een grote vrijheid om zijn beleid zo in te richten dat het doel van het realiseren van een bepaalde vaccinatiegraad wordt behaald', aldus de rechtbank. Dat die hiervoor het belang van vaccinatie en de positieve kanten daarvan in zijn campagne benadrukt, is volgens de rechtbank niet ongeoorloofd. 'De Staat onderschrijft daarbij zonder voorbehoud de vrije, eigen keuze van burgers om zich al dan niet te laten vaccineren.'

Viruswaarheid heeft de afgelopen tijd over de coronamaatregelen al meerdere kort gedingen aangespannen tegen onder meer de Staat, het RIVM en gemeenten. Meestal besliste de rechter niet in het voordeel van de actiegroep, maar vorige maand won Viruswaarheid wel een erg belangrijke zaak: over de avondklok. Volgens de rechter moest deze opgeheven worden. De Staat ging meteen in hoger beroep en door politieke spoedprocedures was de avondklok enkele uren later weer in ere hersteld. Het hoger beroep werd ook in het voordeel van de Staat beslist. Viruswaarheid is in cassatie gegaan.

Waarnemend burgemeester Rijswijk besmet met corona

Waarnemend burgemeester Bas Verkerk is donderdag positief getest op corona. Dat vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Hij heeft lichte klachten en maakt het naar omstandigheden goed.'

Volgens de GGD-richtlijnen blijft Verkerk tot 11 maart in quarantaine. Tot die tijd werkt hij digitaal vanuit huis. Als er zaken zijn die om de fysieke aanwezigheid van de burgemeester vragen, dan worden ze overgenomen door locoburgemeester Björn Lugthart.

'Steun voor ov nodig, anders gaat rekening naar de reiziger'

Hogere tarieven of een verminderd aanbod dreigen in het openbaar vervoer. Daarvoor waarschuwt Reizigersvereniging Rover in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Rover vraagt het Rijk om voldoende financiële steun voor de ov-sector, vanwege het maatschappelijk belang van openbaar vervoer. Anders is de kans groot dat de reiziger de dupe wordt.

Het Rijk heeft de sector een vergoeding verleend tot en met het derde kwartaal van dit jaar. Dit om het aanbod op peil te kunnen houden tijdens de coronacrisis. Dit dreigt te mislukken, stelt Rover. De vereniging ziet veel plannen met forse verminderingen in de kwantiteit en kwaliteit. Dat geldt voor NS maar ook voor het regionale en stedelijke vervoer. 'Dat betekent dat de reiziger de rekening gepresenteerd krijgt', concludeert Rover-directeur Freek Bos.

De vereniging pleit voor een herstelplan en komt met een aantal suggesties. 'Er zijn meerdere maatregelen denkbaar die het openbaar vervoer helpen', stelt Bos. 'Naast financiële steun kan worden gedacht aan het verleiden van de reiziger om terug te keren in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door lagere btw op tickets.' Rover vindt dat de staatssecretaris snel met de sector in gesprek moet gaan.

Delfts bedrijf mag feesten organiseren als experiment: 'Aantonen dat het veilig kan'

Het klinkt gek in deze tijd, maar zaterdag en zondag vinden er in de Ziggo Dome in Amsterdam een dance event en een concert plaats. De evenementen zijn onderdeel van een wetenschappelijk experiment, waarbij wordt gekeken hoe evenementen veilig zouden kunnen plaatsvinden. De feesten worden georganiseerd door het Delftse evenementenbureau Mojo. 'Heerlijk om weer wat te kunnen doen en aan de slag te kunnen', zegt woordvoerder van Mojo Marjanne Manders.

Bij de evenementen in Ziggo Dome worden 1300 bezoekers verwacht, waar er normaal gesproken 17.000 mensen komen. Die 1300 bezoekers worden verdeeld in 5 bubbels van 250 personen en 1 groep van 50 personen. 'Iedereen wordt van te voren op corona getest, want we willen geen enkel risico lopen', zegt Manders. 'Elke bubbel heeft eigen beperkingen en mogelijkheden. Zo mag de ene groep wel staan, moet de andere groep een mondkapje op en weer een andere groep krijgt een face shield.'

'We hopen te kunnen aantonen dat we veilig evenementen kunnen organiseren', stelt de woordvoerder van het evenementenbureau uit Delft. 'Wij zien met pijn in het hart iedereen dansen in het park. Wij kunnen dat op zo’n mooie manier veilig en geordend regelen.' De wetenschappers hebben naar verwachting zo'n zes weken nodig om de evenementen te analyseren.

Sterfte lager dan normaal, mogelijk door vaccins

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige week overleden naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder en 200 minder dan normaal is voor de tijd van het jaar. Dat laatste stellen de statistici vast door te kijken naar sterftecijfers van de afgelopen jaren en demografische trends.

'We kunnen het nog niet aantonen', antwoordt socioloog Tanja Traag van het CBS op de vraag of hier het effect van de vaccinatiecampagne te zien is. 'Maar het zou wel logisch zijn als het een met het ander te maken heeft.'

'Nederland betaalt dubbel voor analyse coronatests'

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo’n 65 euro per test. Dat schrijft de Volkskrant, die een inventarisatie deed.

De overheid sloot contracten met acht grote laboratoria. Bij elkaar zijn ze goed voor de verwerking van ruim 120.000 tests per dag. Minister De Jonge zei in november dat deze megalabs de hoofdrol zouden gaan spelen in het testlandschap, met een bijrol voor de kleinere laboratoria. Daar is vooralsnog totaal geen sprake van.

Banken zien nog altijd veel vraag naar coronahulp

Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getroffen bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last hebben van beperkende maatregelen. 'De massieve overheidssteun houdt veel bedrijven in de getroffen sectoren overeind met als doel zoveel mogelijk gezamenlijk de eindstreep te halen', zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 'Ondertussen bouwen de schulden zich verder op. Het is daarom voor velen een zeer spannende tijd.'

Ook particulieren worden door banken geholpen. Bijna 26.000 mensen kregen een betaalpauze voor hun hypotheek en 12.000 hoeft tijdelijk niet af te lossen op een consumptief krediet. Die betaalpauzes hebben doorgaans een duur van een tot drie maanden, maar sommige mensen hebben al een verlenging gekregen.

Regels verpleeghuizen kunnen soepeler, adviseert OMT

Het Outbreak Management Team adviseert om de coronaregels voor verpleeghuizen te versoepelen. Bewoners die een tweede inenting hebben gekregen, zouden twee bezoekers per dag mogen ontvangen, in plaats van één bezoeker. Als ze in contact zijn geweest met iemand die positief is getest, hoeven ze niet tien maar vijf dagen in quarantaine, meldt de NOS.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt de laatste tijd flink. Daarom vindt het Outbreak Management Team de versoepeling verantwoord.

