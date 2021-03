Coronavirus: Sterfte lager dan normaal, mogelijk door vaccins

Sterfte lager dan normaal, mogelijk door vaccins

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige week overleden naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder en 200 minder dan normaal is voor de tijd van het jaar. Dat laatste stellen de statistici vast door te kijken naar sterftecijfers van de afgelopen jaren en demografische trends.

'We kunnen het nog niet aantonen', antwoordt socioloog Tanja Traag van het CBS op de vraag of hier het effect van de vaccinatiecampagne te zien is. 'Maar het zou wel logisch zijn als het een met het ander te maken heeft.'

'Nederland betaalt dubbel voor analyse coronatests'

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo’n 65 euro per test. Dat schrijft de Volkskrant, die een inventarisatie deed.

De overheid sloot contracten met acht grote laboratoria. Bij elkaar zijn ze goed voor de verwerking van ruim 120.000 tests per dag. Minister De Jonge zei in november dat deze megalabs de hoofdrol zouden gaan spelen in het testlandschap, met een bijrol voor de kleinere laboratoria. Daar is vooralsnog totaal geen sprake van.

Banken zien nog altijd veel vraag naar coronahulp

Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getroffen bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last hebben van beperkende maatregelen. 'De massieve overheidssteun houdt veel bedrijven in de getroffen sectoren overeind met als doel zoveel mogelijk gezamenlijk de eindstreep te halen', zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 'Ondertussen bouwen de schulden zich verder op. Het is daarom voor velen een zeer spannende tijd.'

Ook particulieren worden door banken geholpen. Bijna 26.000 mensen kregen een betaalpauze voor hun hypotheek en 12.000 hoeft tijdelijk niet af te lossen op een consumptief krediet. Die betaalpauzes hebben doorgaans een duur van een tot drie maanden, maar sommige mensen hebben al een verlenging gekregen.

Regels verpleeghuizen kunnen soepeler, adviseert OMT

Het Outbreak Management Team adviseert om de coronaregels voor verpleeghuizen te versoepelen. Bewoners die een tweede inenting hebben gekregen, zouden twee bezoekers per dag mogen ontvangen, in plaats van één bezoeker. Als ze in contact zijn geweest met iemand die positief is getest, hoeven ze niet tien maar vijf dagen in quarantaine, meldt de NOS.

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt de laatste tijd flink. Daarom vindt het Outbreak Management Team de versoepeling verantwoord.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.