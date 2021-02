Overwinning op RKC enige optie voor ADO: 'Anders wordt afstand naar veilige plek erg groot'

Drie punten en niks minder. Dat is de opdracht voor ADO Den Haag zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen concurrent RKC Waalwijk. De opdracht lag er de afgelopen dagen tegen Fortuna Sittard en Willem II ook, maar werd niet succesvol afgerond. Wil de Haagse club direct handhaven nog binnen handbereik houden, is winnen een must.

‘Als er tegen RKC niet gewonnen wordt, dan wordt de afstand naar plek vijftien wel erg groot', reageert trainer Ruud Brood. 'Dat wil overigens niet zeggen dat het dan voorbij is. Maar je staat dan op een behoorlijk aantal punten, ik heb overigens wel eens gekkere dingen meegemaakt, je moet geloof houden.'

De ploeg van Brood leek midweeks in Tilburg onder hoogspanning te staan. 'Hoe je hoogspanning van een ploeg af haalt? Door eigenlijk weer de gewone dingen te doen. Die spanning bouwen ze individueel misschien ook op, daar kan je niet om heen, en dan probeer je ze daarin te helpen door duidelijk te zijn en te zeggen wat er gevraagd wordt.'

Verdediger Shaquille Pinas zegt geen extra druk te voelen. 'Ik denk dat de media zorgt voor hoogspanning op de mensen. Ik voel geen hoogspanning, ik wil gewoon winnen', aldus Pinas. 'In Tilburg kon je in het eerste half uur zien dat we rustig bleven en makkelijk de vrije man op het middenveld vonden. Dat moeten we tegen RKC ook doen.'

Pinas startte in Tilburg in het hart van de verdediging samen met Gianni Zuiverloon, die zijn eerste basisplaats kreeg van trainer Brood. 'Zuiverloon in het centrum is goed bevallen. Het was jammer dat hij geblesseerd uitviel, maar je merkt gelijk de ervaring', aldus de Haagse trainer 'Hij praat ook met Pinas wat rustiger, de keuzes die het maakt zijn beter, hij is fitter. Dat was wel oké, ook voor het voetballende, waar we voor hadden gekozen, was het goed. Daar begint het mee, ik was daar tevreden over.'

De wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag werd afgelopen week gekenmerkt door meerdere opvallende beslissingen van scheidsrechter Siemen Mulder. Een opvallende actie was de overtreding op Ricardo Kishna, waar Mulder geen penalty voor gaf. Na de wedstrijd erkende de leidsman fout te zitten en bij nader inzien toch een strafschop had moeten geven. Een dag na de wedstrijd reageerde scheidsrechtersbaas Dick van Egmond met de opmerking dat het een overtreding van Kishna was.

‘Die lezing van Dick van Egmond? Haha, ik snap dat hij zijn mensen wil beschermen, maar over deze specifieke situatie hoef je niet eens te discussiëren. De beelden van ESPN, zeker die van zijkant, zijn zo duidelijk’, reageert Brood. ‘Hij vliegt vol in Kishna zijn kuit, zonder intentie om de bal te spelen. Is 100% een strafschop, klaar. Je kan alles er bij halen, hoe de wind staat, etc. Het is duidelijk.’

Geen VAR-beelden voor de mensen thuis

'Ik werd na de wedstrijd geattendeerd op het feit dat de mensen thuis niet mee konden kijken met de VAR. Dat is vaak zo, dan kan je gelijk zien hoe het zit. Maar dat is bij geen enkele situatie zo geweest. Dat vind ik opvallend, zeker in zo’n belangrijke wedstrijd. Misschien kan meneer Van Egmond zich daar druk om maken.'

Tegen RKC Waalwijk kan Brood niet over de geschorste Tomislav Gomelt beschikken. John Goossens is zijn vervanger. Of Gianni Zuiverloon weer kan starten is nog niet duidelijk. Die beslissing wordt pas zaterdag genomen. Indien Zuiverloon het niet haalt, is Dario Del Fabro zijn vervanger.

LEES OOK: Broertjes Mulder: jeugdinternationals van Israël, nu nog doorbreken bij ADO