Middelbare scholen weer open: 'Ook docenten willen weer interactie met de klas'

Het CSG Groene Hart Rijnwoude in Hazerswoude-Dorp telt 346 leerlingen. Er is te weinig plek in de school om al die leerlingen tegelijkertijd fysiek les te geven. De school heeft besloten om de klassen te splitsen. 'Kinderen zijn dan de ene week drie dagen op school, de andere week twee dagen. Dat betekent dat iedereen vijf dagen in twee weken tijd naar school kan en fysiek onderwijs kan volgen', zegt directeur Dennis Catsburg.

De helft van de klas die niet in de klas aanwezig is, kijkt online met de les mee. 'Voornamelijk zijn dat meekijklessen en niet de interactieve lessen. We proberen de interactiviteit echt voor het fysieke hier te gebruiken', legt de directeur uit tegen mediapartner Studio Alphen, terwijl hij in één van de klaslokalen staat.

Wellantcollege Alphen

De Alphense vestiging van het Wellantcollege pakt het anders aan. Over twee weken kunnen leerlingen daar weer één dag in de week naar school, met de hele klas tegelijk. 'Een klas zit niet in één lokaal, maar zit verspreid over twee lokalen, op anderhalve meter. En de docent wisselt', legt schoolleider Johan Wijnhorst uit. 'Een hele groep online is beter te managen dan de helft thuis en de helft op school', zo vat Wijnhorst de ervaringen van zijn collega's samen.

Dat laatste beaamt ook Catsburg. Toch kiest het CSG Groene Hart Rijnwoude ervoor om een klas op hetzelfde deels fysiek en deels online les te geven. 'Kinderen hebben er last van, dat ze alleen maar achter een schermpje zitten. En ik moet heel eerlijk zeggen, de docenten hebben er ook last van. Want die willen ook gewoon de interactie in de klas hebben', aldus de directeur.

'Niet nog een keer sluiten'

Demissionair minister-president Mark Rutte benoemde in de laatste persconferentie het belang van de heropening van het voortgezet onderwijs. 'We zullen er alles aan doen het onderwijs niet nog een keer te moeten sluiten. Het maatschappelijk belang daarvan is simpelweg te groot', zei Rutte.

Beide schoolleiders waarderen die uitspraak. 'Ik hoop dat we inderdaad echt open mogen blijven en open kunnen blijven. Zodat we het onderwijs kunnen bieden aan de kinderen zoals we dat gewend waren', reageert Catsburg. 'Een school met leerlingen, dat is waarvoor we het doen. Dat is waarvoor we het onderwijs in zijn gegaan, om hun een stapje verder te helpen', besluit Wijnhorst.

