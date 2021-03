Droge voeten houden in Den Haag en Westland? 'Maak vaart met Erasmusvaart'

Aan de Wateringse kant van de Erasmusweg - om de hoek van het kruispunt aan de N211 direct als je vanaf de snelweg Den Haag Zuidwest binnenrijdt - is nu nog een simpel klein slootje te zien. 'Maar dat moet een brede vaart worden, een echt mooi kanaal', zegt Manita Koop van het Hoogheemraadschap van Delfland. 'Waarbij we - in geval van grote waterovertolligheid - kunnen sturen om het water naar links of naar rechts te pompen richting zee.'

Het is volgens het hoogheemraadschap namelijk steeds moeilijker om het water in Den Haag en Westland voldoende af te voeren. 'Dat komt enerzijds door de klimaatverandering', aldus Koop. 'We hebben steeds meer te maken met hoosbuien, en de hoeveelheid water in beide gemeentes, kan nu nét aan worden opgevangen.' Aan de andere kant wordt er in dit gebied steeds meer gebouwd. 'Die verharding zorgt ervoor dat het water nog minder ruimte krijgt, en we dus meer nodig hebben om het water voldoende af te laten stromen.' Volgens Koop is er langs de Erasmusweg ruimte voor nieuw water. 'Het is de beste plek, een enorme kans en die willen we benutten.'

Maar wie trekt de kar?

De bijna 4 kilometer lange waterverbinding moet via de zone langs de Erasmusweg, Laakhaven en Trekvliet bij de Haagse binnenstad uitkomen. In het Westland wordt de nieuwe vaart verbonden met de Wennetjessloot achter de Uithof. Ondanks dat de Erasmusvaart echt nodig is om droge voeten te houden, wordt er vooralsnog weinig 'vaart' gemaakt. Het is vooral de vraag wie het voortouw moet nemen: de provincie, het hoogheemraadschap of gemeentes. Alle partijen - die positief tegenover de Erasmusvaart staan - wijzen naar elkaar.

Statenlid Michel Rogier heeft onlangs bij de gedeputeerde van de provincie gevraagd de trekkersrol op zich te nemen. 'Maar de provincie reageert met: "mooi plan, maar het is vooral een zaak van de gemeente en het hoogheemraadschap". Maar die kunnen het echt niet alleen. De provincie is juist de perfecte schakel die al deze partijen met elkaar kan verbinden om een fantastisch nieuw regionaal watersysteem als dit te realiseren.' Ook de provincie laat aan Omroep West weten dat het hoogheemraadschap 'de kar trekt'.

Nu geen fouten maken die Erasmusvaart straks onmogelijk maken

Volgens het hoogheemraadschap is er juist veel samenwerking nodig. En moeten er snel spijkers met koppen worden geslagen, omdat bij het herinrichten van het naastgelegen kruispunt de N211 nú al beslissingen worden gemaakt die de Erasmusvaart straks mogelijk kunnen maken. 'Bij die herinrichting is het belangrijk dat het kruispunt ongelijkvloers wordt gemaakt', legt Koop uit. 'De weg moet dus iets worden opgetild, zodat straks de Erasmusvaart eronderdoor kan. Het is echt heel belangrijk dat we nu geen beslissingen maken die onomkeerbaar zijn.'

Concepttekening van de Erasmusvaaart op kruising N211. | Foto: Hoogheemraadschap Delfland

Want de komst van de Erasmusvaart is echt essentieel, benadrukt het hoogreemraadschap nog maar eens. Niet alleen voor droge voeten, het nieuwe kanaal biedt ook voordelen voor biodiversiteit, ecologie en recreatie. 'Mensen kunnen hier straks varen met kano's en bootjes, dat wordt gewoon een uitje', reageert ondernemer Rob Baan en organisator van het grootste vaarevenement in de regio: het Varend Corso. Ook voor deze botenparade biedt de vaart perspectieven. 'Als we in de toekomst vanaf het Westland zo Den Haag in kunnen varen, dat zou toch fantastisch zijn?'

En wie gaat Erasmusvaart betalen?

Maar voordat het zover is, moet de urgentie van de Erasmusvaart bij alle partijen volgens het hoogheemraadschap doordringen. 'Het moet nú gebeuren. Voor het klimaat én het maakt ook het leefgebied van de mensen hier aantrekkelijker. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, dan kunnen we plannen gaan maken.' Een woordvoerder van gemeente Westland laat weten dat zij nog niet kan reageren omdat er raadsvragen zijn gesteld over de Erasmusvaart door Christen Unie/SGP en deze eerst beantwoordt dienen te worden.

De gemeente Den Haag wil graag in beeld hebben wat de consequenties zijn. 'Denk bijvoorbeeld aan de invloed op het ecologische gebied eromheen en/of wat het betekent voor het ruimtegebruik daar', aldus een woordvoerder. Het project gaat sowieso tientallen miljoenen euro's kosten. 'Maar als we nú beginnen, scheelt dat in de toekomst vele miljoenen euro's schade', benadrukt Koop. 'Dat besef moet doordringen.' In april staat een intentieverklaring gepland tussen alle partijen. Dan moet ook duidelijk worden wie wat gaat betalen. 'We moeten goed kijken naar wat ieders belang is. Maar ik ben ervan overtuigd dat we eruit komen.'