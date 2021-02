Hennepvondst in Zevenhuizen na anonieme melding over vuurwapen

In een pand in Zevenhuizen trof de politie een aanzienlijke hoeveelheid hennep aan | Foto: MediaTV

In een pand aan de Bredeweg in Zevenhuizen heeft de politie zaterdag 'een aanzienlijke hoeveelheid' hennep gevonden. Er waren op het moment van de inval geen personen in de loods aanwezig, waardoor er nog geen verdachten zijn aangehouden.

De politie kreeg rond 15.00 uur een anonieme melding dat er rond het pand verdachte omstandigheden aan de gang zouden zijn. De tipgever sprak onder meer over de aanwezigheid van vuurwapens op het terrein.

Voor agenten reden om het pand met kogelwerende vesten binnen te vallen. Er was niemand, maar zowel in het pand als in de bijbehorende loods werd hennep gevonden.

Omgeving van het pand

De politie heeft zaterdag tot in de avond onderzoek gedaan in de omgeving van het pand in Zevenhuizen. In verband met het verdere onderzoek door de recherche wil de politie nog niets zeggen over de exacte melding en wat er precies tijdens de doorzoeking is gevonden.

LEES OOK: Mislukte drugsdeal: 'Ik dacht even snel wat geld te kunnen besparen'