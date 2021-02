Maart begint met lenteweer, maar vrieskou staat voor de deur

De eerste dagen van maart krijgen we aardig weer met flink wat zon, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. 'Waarschijnlijk zal de maandag grijs beginnen, net zoals deze ochtend het geval was', vertelt hij. Vooral dinsdag en woensdag zullen erg zonnig zijn.

Ook gaat de temperatuur omhoog. 'Maandag wordt het zo'n 9 à 10 graden, dinsdag al 12 en woensdag zitten we rond de 14 graden. Allemaal dagen met flink zonnige perioden en niet al te veel wind', zegt Klaassen. 'Heerlijk weer om buiten te zijn.'

Weersomslag

Dat blijft alleen niet zo. Donderdag vindt er een weersomslag plaats. Klaassen: 'Je ziet woensdag later op de dag al gebeuren dat de bewolking toeneemt, maar het blijft dan nog droog. Donderdag kan er regen gaan vallen en is het bewolkt.' Ook de temperatuur valt dan weer een stuk lager uit. 'Maximaal 7 of 8 graden, zeker in de kuststrook voelt het fris.'

De regen is vrijdag en zaterdag weg, maar de koudere lucht blijft hangen. 'Het wordt 5 of 6 graden', zegt de weerman. 'In de nachten kan het zelfs wat graden gaan vriezen. Vrijdag op zaterdag kan het zo -2 worden.'

Droog en wolkenvelden

De winterjas kan dus nog beter de kast niet in. Al past dat volgens Klaassen wel in het beeld van maart. 'Het kan in maart alle kanten op gaan.' Ook de week erop ziet hij geen grote veranderingen. 'Heel langzaam gaat de temperatuur wat omhoog, maar het weerbeeld blijft toch hetzelfde: overwegend droog met wolkenvelden en zon, en eens een buitje.'

Maar 14 graden zoals dinsdag en woensdag, ziet hij zeker tot halverwege maart niet gebeuren. 'Daarna is het koffiedik kijken.' Genieten van het stralende weer zolang het nog kan dus.

Hoe zit het precies met de seizoenen? De meteorologische seizoenen wisselen op de eerste dag van de maand en duren precies drie maanden: hierdoor zijn seizoenen makkelijker te vergelijken, wat handig is voor klimatologen. De meteorologische lente begint dus op 1 maart en de meteorologische zomer begint bijvoorbeeld weer op 1 juni. De astronomische lente is iets anders: die wordt bepaald door de stand van de aarde en de zon, en begint op 20 maart.

Heb jij een mooie weerfoto? Die zien we altijd graag: weer@omroepwest.nl