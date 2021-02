Dieren Meijendel sterven pijnlijke dood door afval naast prullenbak: 'Neem je rotzooi mee'

Mistflarden hangen tussen de bomen, de reeën scharrelen in het duingebied en de vogels brengen lenteklanken vanuit de kale wintertakken. Natuurgebied Meyendel, dat op de nominatie staat voor Nationaal Natuurpark, is zondagochtend om 8.00 uur, op een paar sportfietsers en hardlopers na, rustig en stil. Wat opvalt, is de volle vuilnisbak tegenover bezoekerscentrum de Tapuit. 'Die is gisteren in de namiddag nog leeg gemaakt', zegt Boris Temming, duinwachter van Dunea. Een luier, een blikje bier en etensresten puilen uit de bak.

'Mensen zien een volle afvalbak en dan denken ze niet, ik neem m'n afval mee, maar dan zetten ze het er tegenaan. Maar dat is schadelijk voor de natuur', zegt Temming. 'De vossen en dieren die hier lopen, nemen dat afval mee de natuur in. We zijn ook drinkwatergebied. Het is schadelijk voor het wild en voor de waterwinning. De mondkapjes, verpakkingen, voedselresten en luiers zijn giftig voor de dieren. Bezoekers kunnen beter hun afval weer mee naar huis nemen. Ze hebben het ook zelf meegebracht.'

Meer dan een miljoen

De duinwachters hebben door alle coronamaatregelen het bezoekersaantal van het natuurgebied zien oplopen tot ruim boven de miljoen mensen. Omdat uitjes, musea en pretparken dicht zijn, komen mensen die vroeger de natuur niet opzochten, naar natuurparken. Veel van die mensen gaan anders met de natuur om, legt de duinwachter uit.

'Ze gaan van de begaande paden en lopen het verboden waterwingebied in. Ze lopen over de zogenoemde olifantenpaden; de paadjes die mensen maken door tussendoor te lopen. Het kan zomaar zijn dat ze dan een duinwachter tegenkomen en kunnen een boete van 100 euro krijgen. Dan wordt het een duur natuuruitje.'

'Neem je rotzooi mee'

Burgemeester De Lange van Wassenaar maakt zich zorgen om natuurgebied Meijendel. 'Het is een heel speciaal gebied waar je voorzichtig mee moet zijn. En nu voelt het als druk in het gebied. Het kan toch niet zo zijn dat als je een volle prullenbak ziet, je dan denkt: ik gooi het er wel even naast. Dat kan gewoon echt niet. Neem je rotzooi gewoon mee naar huis en gooi het niet in de natuur.'

Met een blik op de handboeien en de knuppel aan de duinwachtersriem, vraagt onze verslaggever of de duinwachter het weleens met agressieve bezoekers van doen heeft. 'Ik gebruik de knuppel nu voor het eerst', lacht Boris Temming, die vakkundig het kapotte camerastatief van de verslaggever weer in elkaar timmert. 'Nee, de bezoekers hebben wel vaak smoesjes dat ze op zoek zijn naar het strand als ze in verboden gebied zitten. Maar ze zijn niet agressief.'

