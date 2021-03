COA verlengt opvang asielzoekers op Duinrell

Het vakantiepark van Duinrell wordt al sinds 2009 gebruikt voor de winteropvang van asielzoekers. De huidige opvang begon in september 2019. Door het coronavirus verloopt de doorstroom van deze statushouders moeizaam. Om die reden vroeg het COA vorig jaar maart aan het park om de opvang ook in de zomer door te zetten.

Duinrell en de gemeente Wassenaar stemden hiermee in en de overeenkomst zou op 15 maart aflopen. Door de nieuwe overeenkomst kan het COA nog drie maanden langer gebruikmaken van de opvang op Duinrell. Er is afgesproken dat er plek is voor maximaal 650 asielzoekers. Tussen half juni en half september is er geen opvang mogelijk, voor het komende winterseizoen mag de opbouw op 12 september weer beginnen.

Duidelijke afspraken

Voor Duinrell is de opvang van de asielzoekers een goede mogelijkheid om extra financiën te krijgen in deze moeilijke periode dat het attractiepark gesloten moet blijven. Volgens de gemeente zijn er wel voorwaarden aan de komst van de asielzoekers gesteld. Zij moeten minimaal twee maanden in Nederland zijn om de kans op coronabesmettingen zo veel mogelijk te beperken.

Burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar is blij dat zijn gemeente deze mensen kan opvangen. 'Het is mooi om te zien hoe we als gemeenschap en dorp nu weer een bijdrage leveren aan een urgent maatschappelijk probleem. De huidige opvang verloopt goed en door de prettige samenwerking en duidelijke afspraken kijk ik ook met vertrouwen uit naar de verlenging en naar de winteropvang. Deze zomer zal Duinrell als vanouds weer in gebruik zijn voor vakantiegasten die komen genieten van de mooie groene omgeving in Wassenaar.'

