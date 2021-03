Middelbare scholen en mbo's weer open: 'Ik was wel een beetje zenuwachtig'

De middelbare scholen en mbo's zijn weer open. Scholieren mogen minimaal een dag per week naar school. Ewald van Vliet, directeur van het Lucas Onderwijs met tientallen basis- en middelbare scholen in de regio Den Haag, is heel blij dat leerlingen weer naar school kunnen. 'We kunnen op afstand heel veel tegenwoordig. We hebben goede laptops, maar het haalt het niet bij onderwijs waarbij je elkaar echt treft en kinderen elkaar onderling ook weer kunnen zien.'

'Ik was een beetje zenuwachtig, maar ik ben ook blij dat ik weer naar school kan,' zegt een leerling van het Fioretti College in Hillegom. 'Omdat je weer normale lessen krijgt en je vrienden en vriendinnen ziet,' zegt een andere scholier. Op de middelbare school in Hillegom hebben ze ervoor gekozen om met halve klassen te werken die of in de ochtend of in de middag naar school komen. 'Dat was een hele puzzel, maar we vinden het belangrijk dat leerlingen naar school komen. Zo komen ze ook weer in een bepaald ritme,' zegt adjunct-directeur Dennis Kortekaas.

'Het is anders dan normaal,' zegt Van Vliet in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Je zou het liefst natuurlijk willen dat kinderen weer volledig naar school kunnen, maar in het middelbare onderwijs lukt dat niet, want kinderen moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.' Vanwege die afstand kunnen er maar een beperkt aantal leerlingen in een klaslokaal. 'Maximaal 8 tot 10 leerlingen,' zegt Van Vliet. 'Dus we moeten het over de week spreiden.'

Ruimtes in de buurt huren

Voor sommige scholen is het een puzzel, want elk gebouw is anders. 'Sommige scholen hebben veel grote ruimten, zoals studiezalen. Daar is het snel te regelen,' vertelt Van Vliet. 'Andere scholen zijn wat ouder. Die hebben kleine lokalen, daar zijn ze nog steeds aan het puzzelen hoe ze het rond gaan krijgen. Je kan bijvoorbeeld wel kijken of je ruimtes in de buurt kan huren, maar niet alles is geschikt als onderwijsruimte. We proberen zoveel mogelijk alles in scholen te organiseren.'

Ewald van Vliet vindt het voor de kinderen enorm belangrijk dat ze weer naar school kunnen. 'Vergis je niet, sommigen zaten al maanden op hun kamertje onderwijs te volgen, dat is voor niemand goed. Dus ik ben heel blij dat we weer open kunnen.' Ook Peter van Dijk van scholengemeenschap de Goudse Waarden stond vrolijk op: 'Ik ben heel blij dat de kinderen weer naar school gaan. Ook al zijn ze niet allemaal even blij als ze hier aan komen fietsen, ze zijn blij om elkaar weer te zien en natuurlijk ook de leraren. Kinderen hebben elkaar nodig, om heel veel te leren vooral op sociaal gebied.'

Mondkapjes en desinfectiespray

Scholen moeten zich naast de afstandsregel aan allerlei hygiënemaatregelen houden: handen wassen bij binnenkomst en mondkapjes op. 'Die waren al bekend en daar hadden we al ervaring mee. Het belangrijkste is dat we weer naar school kunnen en dat het onderwijs doorgaat,' zegt Van Vliet. Ook in Hillegom draagt iedereen een mondkapje en staan er desinfectiesprays in de hal. 'Maar die 1,5 meter afstand is ingewikkeld. We proberen ze zoveel mogelijk te spreiden in de pauze, maar zodra ze het schoolplein af gaan, is het niet meer aan ons,' zegt Kortekaas.

LEES OOK: Middelbare scholen weer open: 'Ook docenten willen weer interactie met de klas'