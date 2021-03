Man veroordeeld tot acht jaar cel voor opdracht geven voor huurmoord op ex

De rechtbank in Den Haag heeft de 37-jarige Imran M. veroordeeld tot acht jaar cel voor het zoeken naar een huurmoordenaar. Justitie had tien jaar geëist. De man was verwikkeld in een scheiding en wilde zijn aanstaande ex laten vermoorden. Het plan werd ontdekt door de Britse politie, die de informatie doorspeelde aan de politie in Den Haag.

De verdachte heeft volgens justitie meer dan een maand op verschillende websites op het zogeheten dark web gezocht naar een huurmoordenaar. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet waar criminelen zaken doen. De Hagenaar maakte ook geld over naar één van de potentiële moordenaars, die het plan niet uitvoerde. Zijn ex leeft nog, maar is nog altijd ondergedoken met de twee jonge kinderen van het stel.

De advocaat van de man betoogde twee weken geleden dat zijn cliënt in een opwelling gezocht had op het internet, en dat dat was ingegeven door de vechtscheiding waar het stel in was verwikkeld. De rechtbank gelooft dat niet, en vindt, net als justitie, dat ruim een maand lang zoeken, contact leggen met twee partijen én geld overmaken naar één van die twee, geen opwelling is. En hoewel het beoogde slachtoffer nog leeft, stelt de rechtbank dat alleen al het opdracht geven voor een moord strafbaar is. Poging tot uitlokking heet dat.

Bonus voor snelle moord

'Verdachte heeft de naam van het slachtoffer, haar foto, kleur en kenteken van haar auto en de plek waar ze parkeergarage uitkomt doorgegeven', aldus de rechtbank, die ook bewezen vindt dat de man 4.000 euro beloofde aan de eerste vermeende moordenaar, en ook nog een bonus van 800 euro als het snel zou gebeuren. Een deel van het geld is ook daadwerkelijk overgemaakt als aanbetaling. De tweede opdracht blijkt uit appgesprekken met drie mensen. Ook hen werd geld beloofd als ze de ex-vrouw van de Hagenaar zouden doden in Amsterdam.

Dat de moord uiteindelijk niet werd uitgevoerd doet volgens de rechtbank niet ter zake. Ook dat de vermeende huurmoordenaars waarschijnlijk oplichters zijn, is volgens de rechtbank geen excuus. 'Alleen de gedragingen en het beoogde doel van de uitlokker zijn relevant', aldus de rechtbank. 'Dat de opdrachtnemer mogelijk een oplichter was die niet van plan was om de moord uit te voeren maakt geen verschil. De opdracht is voldoende.'

Slachtoffer lijdt nog altijd onder moordplannen

Een woordvoerder van de familie van het slachtoffer laat weten tevreden te zijn met de uitspraak. 'De familie voelt intense afschuw voor wat hij haar heeft aangedaan en intense minachting voor wat hij heeft aangericht bij zijn kinderen van 9 en 12.' De vrouw en haar kinderen zitten nog altijd ondergedoken. Familieleden kunnen haar niet bezoeken uit angst dat ze gevolgd worden door familieleden van haar ex, die de vrouw niet met rust willen laten.

Het slachtoffer gaat nog steeds erg gebukt onder de vechtscheiding, de moordopdracht en de strijd om de kinderen, aldus haar woordvoerder. 'Ze moest halsoverkop haar koffer pakken en haar huis uit, heeft eerst in verschillende hotels gewoond, en heeft pas nu weer een huurhuis. De kinderen zijn psychisch beschadigd en staan onder behandeling, en ze vragen zich af waarom hun vader dit heeft gedaan.'

'Geld belangrijker dan mensenleven'

Volgens de familiewoordvoerder laat Imran M. zijn voormalige vrouw ook vanuit de gevangenis niet met rust. 'Iedereen vindt hem zo'n rustige jongen, maar dat is hij niet.' Volgens de woordvoerder speelt op de achtergrond ruzie om een geldbedrag van 160.000 euro: 'De ex en zijn familie vinden dat geld belangrijker dan een mensenleven.'

Het slachtoffer zelf sprak tijdens de zitting twee weken geleden haar ongeloof uit over wat haar ex van plan was. 'Ik zal de tranen van onze kinderen nooit vergeten toen ze zich vastklampten aan mijn ouders en zusje en zo bang waren voor hetgeen zou komen. Het moeten vluchten met hen van onderduikadres naar onderduikadres, zeulend met onze koffers. De kinderen die nooit op hun school kwamen opdagen en zonder afscheid te nemen van hun vrienden en huis gewoon van de een op andere dag weggerukt waren. De psychische schade die ze hebben opgelopen en het effect daarvan op hun gedrag, die vandaag de dag nog steeds zichtbaar is.'

Zorgeloze jeugd

'Had je hierover ook nagedacht toen je de opdracht voor de moord op mij gaf? Of als het was gelukt, had je er wel over nagedacht wat voor impact het op onze kinderen zou hebben? Ik probeer al zes maanden te begrijpen hoe je zo ver kon gaan, maar ik begrijp het nog steeds niet en zit met zoveel vragen.' Het slachtoffer hoopt vooral dat zij en haar familie nu met rust gelaten gaan worden, zodat de kinderen hun jeugd toch vooral zullen zien als een zorgeloze tijd.