Drugsdealers rijden met auto het water in

Drie mannen zijn zondag in Gouda aangehouden voor drugshandel. De politie kwam het drietal op het spoor nadat ze een melding kregen over een auto die in het water terecht was gekomen. In het huis van de slachtoffers vond de politie een grote hoeveelheid drugs.

De politie kreeg zondag rond 5.00 uur een melding dat er op de hoek van het kruispunt Plaswijckweg/Bouwlustweg een auto het water in was gereden. Agenten en duikers van de brandweer zochten naar de inzittenden van de auto, maar vonden hier geen slachtoffers.

De politie zag wel natte voetsporen op het wegdek. Agenten volgden dit spoor en kwamen uit bij een woning aan de Noordhoef. Omdat de temperatuur rond het vriespunt lag en de inzittenden mogelijk onderkoeld zouden zijn, besloten de agenten de woning binnen te gaan.

Spoedsluiting woning

In de woning troffen de agenten drie mannen, twee Gouwenaren van 23 en 24 jaar en een 31-jarige Fransman zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het drietal was niet gewond, maar de agenten vonden wel een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs. Ook lag er een grote hoeveelheid contant geld in de woning.

De aanwezigheid van de drugs en het geld wees erop dat er mogelijk drugs werd verhandeld vanuit de woning. De politie arresteerde het drietal voor het verlaten van de plek van een ongeval en de drugshandel. Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda besloot zondagmiddag om over te gaan tot een spoedsluiting van de woning. Het is niet voor het eerst dat er drugs verhandeld wordt vanuit de Goudse straat, want de burgemeester sloot al eerder een andere woning in de straat na de vondst van drugs en een granaat.

