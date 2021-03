Voedselpakket halen bij Stichting Teun: 'Ik verdiende net 50 euro te veel voor de voedselbank'

Een paar jaar geleden ontving Sabine zelf regelmatig een pakket van de voedselbank. 'Het is heel fijn dat ik daar met mijn dochter gebruik van mocht maken. Maar de inhoud van een pakket is heel verschillend. We hadden op een gegeven moment een tas met alleen maar koekjes.'

'Ik dacht toen: wat ga ik deze week eten dan?', vervolgt Sabine. 'Dus ben ik op Facebook rond gaan vragen of supermarkten eten over hadden. Ik had die week dertien maaltijden. Daar heb ik er een aantal van weggegeven. De week daarna had ik dertig maaltijden en nog een week later 60. Nu komen hier elke dag mensen aan het loket van Stichting Teun,' vertelt ze met trots.

'Ik vraag niet of je het wel nodig hebt, als je hier komt krijg je eten mee'

Volgends Sabine zijn veel mensen de dupe van de bureaucratie rondom de voedselbank. 'Er komen hier mensen die net vijftig euro te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een pakket. We zien nu ook veel ondernemers die het financieel moeilijk hebben. Bij de voedselbank kunnen ze niet à la minute terecht. Maar als je koelkast leeg is, wat moet je dan? Ik vraag aan niemand of ze het wel echt nodig hebben, als je hier komt krijg je eten mee.'

In een klein grijs autootje brengt Sabine ook maaltijden aan huis bij mensen die niet naar de stichting kunnen komen. 'Sommige mensen hebben alleen een rollator of zijn ziek. We brengen eten naar ongeveer honderd mensen in Gouda en omstreken.'

Mensen die aan het loket komen krijgen voor de hele week eten mee |Foto: Omroep West

'Goed eten geeft structuur aan de dag'

Stichting Teun is bijna elke middag open. Mensen met een klein inkomen kunnen ook kleding en speelgoed krijgen. In de rij voor het loket staat een dame met twee lege boodschappentassen. 'Ik kom hier omdat ik het niet red financieel. Ik heb een bijstandsuitkering maar ontvang net een paar tientjes teveel voor de voedselbank.' Ze gaat met meer dan twee overvolle tassen naar huis. 'Dit geeft lucht, ik heb nu elke dag eten op tafel', vertelt de dame.

Sabine vindt het heel erg belangrijk dat de tassen die ze weggeeft vol zitten met groente en fruit. 'Als je elke dag een maaltijd kan bereiden dan geeft dat structuur aan de dag. Je zit met elkaar aan tafel, de kinderen gaan na de maaltijd op tijd naar bed. Ze krijgen elke dag fruit mee naar school. Goed eten geeft structuur aan de dag.

