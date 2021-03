Flat voor tweede keer in 24 uur getroffen door brand

De drie bewoners vluchtten maandagmiddag het dak op, zij zijn door de brandweer met een autoladder naar beneden gehaald. 'Ze zijn gecontroleerd op rookinhalatie', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Ook een moeder en een kind die nog in de flat waren, zijn nagekeken.' Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een meterkast op de vierde verdieping. Korte tijd was er flinke rookontwikkeling, maar de brandweer kreeg de brand al snel onder controle.

Avond eerder ook al brand

Zondagavond was de brand in de kelder, waardoor het portiek vol met rook kwam te staan en mensen hun woning niet uit konden. Toen werden zeven mensen nagekeken omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Zes mensen hebben de nacht doorgebracht in een hotel, vanwege stankoverlast in de woningen.

'Wij waren ook wel verbaasd toen we de melding zagen', vertelt de brandweerwoordvoerder. 'Het is opmerkelijk dat er twee keer in korte tijd brand uitbreekt op een andere plek in hetzelfde gebouw. Gelukkig zit de brandweerkazerne vlakbij en waren we twee keer snel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen.'