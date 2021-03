Kentekens onherkenbare politieauto's gaan rond op social media: 'Bloedirritant'

Op het account 'Den Haag Nieuws' (met naar eigen zeggen 67.000 volgers) staan voornamelijk ingezonden filmpjes en screenschots van nieuwswebsites over ongelukken, branden en steekpartijen. Ook wordt via korte filmpjes met teksten gewaarschuwd voor verkeerscontroles van de politie. Zoals: 'Prinses Beatrixlaan, Rijswijk laser' of 'Erasmusweg, grote controle!'

Naast deze berichten en advertenties, voor lachgas, snuiftabak en zenderpakketten voor je smart-tv, worden ook vrijwel dagelijks foto's en filmpjes geplaatst van onherkenbare politievoertuigen. 'Undercover Den Haag', luidt de tekst onder een foto van de achterkant van een Mercedes. Achter de achterruit brandt een bordje met de tekst 'politie', dat wordt gebruikt om bestuurders de auto te laten volgen. Bij een andere foto: 'Undercover, Hoefkade'. Of het daadwerkelijk om politieauto's gaat is nog maar de vraag.

'Undercover Den Haag' | Foto: Omroep West

Onherkenbare auto's

Door de hele politieorganisatie wordt gebruikt gemaakt van onherkenbare auto's, legt politiewetenschapper van de Vrije Universiteit in Amsterdam Jaap Timmer uit. Ze worden ingezet door reguliere politieteams om ergens ongezien een kijkje te nemen, of voor een verkeerscontrole. Maar ook specialistische onderdelen zoals de recherche maken gebruik van dit soort auto's.

'Het kan het werk lastig maken', zegt Timmer over het delen van de foto's. 'De meerwaarde van onherkenbaarheid wordt tenslotte teniet gedaan.' Ook Jan Struijs van de NPB herkent de praktijk van het fotodelen, bijvoorbeeld door drugsdealers: 'We zien in bepaalde wijken van grote steden dat het bewust wordt gedaan, om de politie te ontmaskeren.'

'Undercover Hoefkade' | Foto: Omroep West

'Kat- en muisspel'

Toch is de politie er wel op voorbereid. Zo zetten ze verschillende type auto's in, weet Timmer. 'Het is een kat- en muisspel en politieagenten zijn daarvan op de hoogte.'

Het delen van dit soort foto's, gemaakt in de publieke ruimte, is op zichzelf niet strafbaar volgens Timmer. Tenzij het direct leidt tot bijvoorbeeld geweld tegen de politie. Struijs vult aan dat het ook strafbaar is als je er bewust een opsporingsonderzoek mee belemmert. 'Maar het blijft lastig te bewijzen.' Hij hoopt dan ook dat een volgend kabinet dit meeneemt in een nieuwe wet.

'Undercover Haagse Markt' | Foto: Omroep West

'Vijandschap'

Beiden zien dat het past in de trend om de politie te 'outen'. Zo worden bij demonstraties agenten van aanhoudingseenheden gefilmd en wordt geprobeerd hun adresgegevens te achterhalen om die te verspreiden. 'Er wordt toch een soort vijandschap gecreëerd', concludeert Timmer.

Volgens Struijs is het vaak lastig om de maker van de foto te achterhalen, vanwege het vluchtige karakter van een app als Snapchat. 'We proberen ze wel aan te spreken. Dan leggen we ze uit wat ze aan het doen zijn.'

Context van de foto

De politie laat weten dat ze op de hoogte zijn dat dit gebeurt. 'We monitoren social media en komen dergelijke foto's ook tegen.' Er wordt altijd gekeken naar de context van de foto. 'Als er sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit zal onderzoek volgen en zullen we de zaak voorleggen aan het Openbaar Ministerie om deze te beoordelen.'