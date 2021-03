Nieuwe fase verbouwing Leidse meelfabriek: gedeelte wordt gesloopt

'We hebben goede afwegingen gemaakt over wat er behouden blijft en wat we gaan slopen. Zo wordt de gevel van het meelpakhuis eraf gehaald, wat ervoor zorgt dat het geraamte van het gebouw zichtbaar wordt. De paddenstoelvormige pilaren hebben meer monumentale waarde en daarom blijven ze behouden', zegt Patty Beuk van de Meelfabriek over het slopen van de panden.

De paddenstoelachtige pilaren worden ook van buiten zichtbaar

De toren naast het oorspronkelijke meelpakhuis gaat tegen de vlakte. Hierdoor wordt een doorkijk gecreëerd van het toekomstige binnenplein van het Meelfabriekterrein naar de singel. Beuk zegt daarover: ’Die toren is er destijds als één van de laatste nog tussen gezet. Maar we halen hem nu weg ook om de andere gebouwen meer tot hun recht te laten komen.’

Wonen, werken en recreëren

In 1884 opende de meelfabriek aan de Zijlsingel haar deuren. Ruim honderd jaar later, in 1988 gingen deze deuren weer dicht. Sindsdien was het lang zoeken naar een geschikt herbestemmingsplan. De gemeente Leiden wilde de monumentale panden van de meelfabriek slopen. Projectontwikkelaar Ab van der Wiel zag daarentegen wel potentie in de oude meelfabriek en ontwikkelde een plan. Nu wordt er hard gewerkt aan de opbouw van een plek waar men kan gaan wonen, werken en recreëren.

De panden van de oude meelfabriek worden voor verschillende doeleinden gerenoveerd en daarnaast worden er ook nieuwe gebouwen toegevoegd. Zo kan er straks worden gewoond in de verschillende appartementen, lofts en studentenwoningen die worden gerealiseerd. Daarnaast is er ook ruimte om te recreëren, komen er flexwerken plekken, een hotel en wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur.

Patty Beuk van de Meelfabriek Leiden | Foto: Omroep West

Eind 2023 moet het project afzijn

'Eind 2023 moet het project af zijn dan staan we met open armen klaar om iedereen te ontvangen', vertelt Beuk. Nu wordt er nog hard gewerkt om dit ook daadwerkelijk te realiseren. In deze fase van het project gaan dus een aantal niet-monumentale panden tegen de vlakte. Dit zorgt ervoor dat het aanzicht van de oude meelfabriek straks aanzienlijk verandert.

