1600 jaar oude schaal komt na zwerftocht door Europa in Oegstgeest terecht

Een klein, zwart, ongeveer 1600 jaar oud schaaltje heeft een zwerftocht door heel Europa gemaakt voordat het in Oegstgeest bij museum Corpus werd gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van archeoloog Bouke van der Meer. 'De Schaal van Oegstgeest is in alle opzichten uniek', zegt hij tegen mediapartner Sleutelstad.

De schaal werd in 2013 bij het Corpus opgegraven en na jarenlang te zijn bestudeerd blijkt het voorwerp oorspronkelijk uit Noord-Italië te komen. Dit staat in een hoofdstuk van een boek waar Van der Meer aan heeft meegewerkt en dat binnenkort verschijnt. In werk dat de titel 'Oegstgeest. A riverine settlement in the early medieval world system' draagt, beschrijft de archeoloog de zwerftocht van de schaal door Europa.

Het museumstuk is vermoedelijk tussen 350 en 420 gemaakt in Noord-Italië. Dat leidt Van der Meer af aan de gebruikte techniek van bladgoud met kwikzilver. Die werd in die tijd alleen in Noord-Italië toegepast. De edelstenen komen uit India of Pakistan. Maar de schaal is ook versierd met oeroude tafereeltjes die de Etrusken (een bevolkingsgroep die voor de Romeinen in Italië leefden) vaak afbeeldden.

'Een heel gecompliceerde geschiedenis'

Een paar eeuwen na productie kreeg de schaal een nieuwe, waarschijnlijk christelijke eigenaar die een zilveren schuif met een kruis in de schaal liet maken. Nog een paar honderd jaar later werd de schaal geofferd aan het water. Dat was weer een heidens ritueel, vertelt Van der Meer. 'Al met al een heel gecompliceerde geschiedenis'.

Vanwege die gecompliceerde geschiedenis heeft Van der Meer de studie uitgevoerd. De klassiek archeoloog is kenner van de Etrusken en raakte gefascineerd door de schaal toen duidelijk werd dat er afbeeldingen opstonden die geïnspireerd waren op de Etrusken.

'Een mensenbeen wordt opgepeuzeld'

'Aan de binnenkant van de kom zitten dierfriezen, dat zijn bijvoorbeeld honden die beesten opjagen', zegt de kenner vol passie. 'Een bijzonder motief is een hybride beest, een combinatie van een geit en een leeuw, dat een mensenbeen oppeuzelt. Toen ik dat in 2014 zag, dacht ik: dat is een ontzettend oud motief dat voorkomt in de Etruskische wereld. Dat is heel bijzonder. Hoe komt zo'n oud motief op zo'n kom terecht?'

Dat die afbeeldingen er waren, werd overigens pas duidelijk een jaar nadat de schaal gevonden was. Zolang hadden alle mensen die bij de opgraving betrokken waren deze bijzondere vondst geheim gehouden. 'De graafmachine had de schaal geraakt bij de opgravingen. De archeologiestudenten die bij de opgravingen betrokken waren hebben toen alle scherven bij elkaar gezocht. Vervolgens is de schaal in Haarlem gerestaureerd. Daarna is men er pas mee naar buiten getreden.'

