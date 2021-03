Tennisster Kiki Bertens verliest bij rentree kansloos van nummer 49 van de wereld

Voor Bertens was het de eerste partij sinds haar uitschakeling in oktober op Roland Garros. Daarna onderging ze een operatie aan haar achillespees. Bertens was niet op tijd hersteld om deel te nemen aan de Australian Open. Ze startte in Doha als de nummer 11 van de wereldranglijst en was als vijfde geplaatst.

Ostapenko gunde Bertens geen tijd om even te wennen na de lange afwezigheid. De 23-jarige Letse brak meteen de opslag van Bertens en deed dat daarna in de eerste set nog twee keer om met harde winners met 6-0 de set te pakken.

Rus wint in Lyon

In de tweede set brak Ostapenko Bertens op 2-1 met sterke returns en een serie winners. Die break kwam Bertens, die duidelijk nog onwennig was, niet meer te boven. Na een dubbele break kon de nummer 49 van de wereld op 5-1 serveren voor de wedstrijd, maar Bertens brak nog een keer terug. Op de opslag van de Nederlandse sloeg Ostapenko een game later alsnog toe.

Tennisster Arantxa Rus uit Monster heeft in Lyon haar eerste overwinning van dit jaar in het enkelspel geboekt. De 30-jarige Westlandse rekende in de eerste ronde van het WTA-toernooi in twee sets af met Wang Xiyu: 7-6 (6) 6-4. Begin dit jaar had Rus in Abu Dhabi in de eerste ronde nog in drie sets verloren van die 19-jarige Chinese.

