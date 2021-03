Leidse horeca zet terrassen buiten: 'We willen laten zien dat het veilig kan'

Reanne Bakker van de Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zegt dat er in Leiden verschillende ondernemers aan mee doen: 'We moeten er wel zelf voor zorgen dat er niemand op de terrassen gaat zitten. Dus ondernemers moeten dat wel in gaten houden of de boel afzetten met lint.' Bakker zegt dat ze van tevoren overleg heeft gehad met de Leidse burgemeester Lenferink over de actie, want hij gaat over de openbare orde in de stad. 'Hij begrijpt wel dat we dit doen, maar geeft ook aan dat hij zal handhaven als er mensen op het terras gaan zitten.' Een horeca-ondernemer loopt dan de kans een boete van 4.000 euro te krijgen.

'We willen laten zien hoeveel ruimte wij kunnen bieden in de stad, en dat de terrassen open doen geen versoepeling is maar juist een oplossing voor meer controle in de openbare ruimte', zegt David Zock van restaurant Aan de Rijn. Hij heeft zijn terras afgezet met rood-witte linten, ook al is het volledig corona-proof ingericht. 'Nu staat en zit iedereen overal door elkaar heen zonder enige vorm van controle. De boa's en politieagenten kunnen het blijkbaar niet aan, laat ons dat dan doen.'

Begrip voor actie

Mensen die in het Leidse centrum even komen genieten van het mooie weer en van een bakkie koffie-to-go begrijpen de ondernemers wel. 'Ik vind het wel goed dat ze even proberen hoe het zou zijn als we weer op het terras mogen zitten', zegt een dame. 'Maar ja, nu mag het gewoon niet.'

Linten moeten bezoekers die daadwerkelijk op het terras willen gaan zitten, weghouden | Foto: Omroep West

Minister De Jonge vindt het nog te vroeg voor een versoepeling, maar daar is ze het niet mee eens. 'Ik zeg: gooi die terrassen open, want je kan toch op afstand zitten? En die ondernemers moeten weer wat geld gaan verdienen.' Haar vriendin vult aan: 'Als mensen gewoon afstand houden dan moet dat toch kunnen?'

Geen perspectief

Maarten Collée van café L'Esperance aan het Rapenburg doet ook mee aan de actie. 'We zien helemaal geen perspectief. Je hoort burgemeesters nu zeggen dat het misschien wel april of mei wordt voordat de terrassen op kunnen. We krijgen dan wel steun van de overheid maar dat is natuurlijk maar een fractie van de kosten die we maken.'

Collée zorgt er ook voor dat er geen mensen op het terras kunnen zitten door de stoelen op slot te laten zitten. 'Het gaat er om dat we willen laten zien dat we een verantwoorde opstelling kunnen maken'. Hij ergert zich aan de grote hoeveelheden mensen in parken. 'Ik vind dat burgemeesters dat veel te ver laten gaan. En wij kunnen het wel veilig doen met een goede opstelling.'

