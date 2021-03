Waan je in de wereld van André Kuipers met een rondleiding door Space Expo in Eruit op de Buis

Space Expo heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten en heeft een deel van het museum vernieuwd. Een van de nieuwe onderdelen is de cleanroom, waar je zelf virtueel een satelliet kan bouwen en kan testen. Veel mensen hebben dit echter nog niet kunnen doen, omdat het museum al maanden dicht is vanwege de coronacrisis.

Ook opende het ruimtevaartmuseum in juli, toen we weer enige tijd het museum mochten bezoeken, een nieuwe tentoonstelling. Tijdens deze expositie nemen astronaut André Kuipers en wetenschapsjournalist Sander Koenen de bezoeker mee om de wereld van de astronauten te ontdekken. Ook van deze tentoonstelling heeft het publiek maar kort kunnen genieten, maar in Eruit op de Buis is er toch wat van deze ruimtewereld te zien.

Echte ruimtecapsule

Gids Robert Willemsen laat de echte ruimtecapsule van André Kuipers zien, waarin hij in 2004 heeft gevlogen toen hij naar de ruimte ging. Ook vertelt Willemsen over de speciale uitrusting die Kuipers aan heeft gehad, legt hij meer uit over raketten en laat hij de binnenkant van een deel van het internationale ruimtestation ISS zien.

Neem een kijkje in de ruimtecapsule van André Kuipers. Wist jij dat de astronauten in de capsule een luier om hebben? Even tussendoor naar de wc gaan zit er namelijk niet in.

Nu door de coronamaatregelen de parken en musea in de regio hun deuren hebben moeten sluiten, brengt Omroep West in 'Eruit op de Buis' de prachtige parken en musea uit de regio bij jou thuis op de buis. Woensdag 3 maart krijgen we een rondleiding door Space Expo in Noordwijk. Het programma 'Eruit op de buis' zie je woensdag 3 maart op TV West om 17.00 uur en wordt daarna ieder heel uur herhaald.