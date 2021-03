Restaurant 'Soos' geeft strijd tegen corona op: 'Trekken aan dood paard'

Evenals alle horecagelegenheden moet 'Soos' al maandenlang de deuren dichthouden en dat levert dus ook geen inkomsten op. Toch is het iets anders dat Pico Kuiper nog het meest dwarszit. Zelfs al zou de horeca op korte termijn weer open mogen, de toegankelijkheid van hun locatie komt dan alsnog in het geding door de strenge coronaregels.

'Dit is een ontmoetingsruimte voor mensen die gezellig even binnen willen komen', verklaart de bedenker van het concept. 'Voor een drankje, een hapje, een zelfgemaakte appeltaart. Een spelletje doen, de krant lezen, varen met de boot. Laagdrempelig, betaalbaar en heel informeel.'

Rondleiding op het water

Soos aan den Rijn is bedoeld voor jong en oud, vertelt zijn dochter en bedrijfsleider Petra. 'Mijn vader heeft dit bedacht, omdat wij het zelf thuis altijd heel goed hebben gehad. En we wilden graag wat doen voor de mensen die het minder goed hadden', zegt ze.

Kort gezegd komt het concept neer op een horecazaak zonder winstoogmerk, waar je niet alleen kan eten en drinken, maar waar ook maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd en mensen een praatje met elkaar kunnen maken. Het bekendste wapenfeit van de initiatiefnemers is hun zogenaamde 'Soosboot': een Friese praam, te herkennen aan het opvallende oranje dak, waarmee gasten een rondleiding op het Alphense water kunnen krijgen.

'Geen stip aan de horizon'

Pico constateert dat de bedrijfsformule in het eerste jaar succesvol is gebleken. 'Vorig jaar februari, net voordat corona uitbrak, hadden we onze beste maand ooit. Variërend van evenementen tot de dagelijkse inloop. Maar inclusief vorig jaar zijn we al acht maanden dicht. En tussen de lockdowns door konden we eigenlijk maar voor 30 procent open.'

'Mijn vader is een positieve man, hij zag het nog wel zitten. Maar ik vorig jaar eigenlijk al niet meer, na wéér drie maanden thuiszitten', voegt Petra daaraan toe. 'Op een gegeven moment houdt het een keer op. Er is gewoon geen stip aan de horizon, dus waar doe je het dan voor?'

Tegen beter weten in

Tot diezelfde conclusie komt haar vader. De harde cijfers maken hem duidelijk dat er aan het einde van de tunnel nauwelijks licht schijnt. 'Het afgelopen jaar hebben we tienduizenden euro's verlies geleden. Dat is nog zacht uitgedrukt. Reken maar dat het ruim boven de halve ton zit. En dit jaar is eigenlijk ook al verloren. Gelukkig hebben we geen schulden, maar het is trekken aan een dood paard.'

Het is ook mijn huiskamer geweest - Marijke (57), gast van het eerste uur

'Triest', zo noemt de 57-jarige Marijke - die haar achternaam niet naar buiten wil brengen - het feit dat Soos aan den Rijn voorgoed haar deuren sluit. Ze is naar eigen zeggen een gast van het eerste uur. 'Dit gun je helemaal niemand. Ik had het niet verwacht, maar misschien was dat wel tegen beter weten in.'

Met pijn in het hart

Wat heeft haar überhaupt in het pand aan de Raadhuisstraat gebracht? 'Ik vind het leuk om aan de Rijn te zitten', aldus Marijke. 'Dit is natuurlijk een prachtige locatie. Je was hier altijd welkom en als je ergens trek in had en het stond niet op de kaart, dan maakten ze het voor je. Soms kwam ik hier om op mijn laptop te werken, maar ik heb hier ook iemand leren kennen met wie ik nu goed bevriend ben.'

Met pijn in het hart neemt Pico afscheid van zijn geesteskind. 'Ik word er wel heel verdrietig van', geeft hij toe. 'Ik ben een nuchter mens, ik ga niet zitten huilen ofzo. Maar het is wel een enorme teleurstelling.'

Activiteiten voortgezet

'Het is eeuwig zonde', verwoordt bedrijfsleider Petra haar gevoelens. 'Dit was eigenlijk ons kindje, en daar moeten we afscheid van nemen. Het is vervelend, maar helaas hebben we geen andere keuze. Dit concept heeft geen leven meer met de toekomstige maatregelen.'

Ondanks de sluiting van 'Soos' gaan de initiatiefnemers wel door met hun boottochten. Overigens met Marijke als vrijwillige gastvrouw. En daarnaast worden ook de activiteiten in het monumentale brugwachtershuisje aan de Alphensebrug voortgezet.

'Een gemis voor Alphen'

Marijke: 'Ik ga Soos echt missen. Het is ook mijn huiskamer geweest.' Petra: 'Wij gaan vooral de gezelligheid van onze gasten missen. Er is horeca genoeg, maar ik denk wel dat het een gemis gaat worden voor Alphen dat wij er straks niet meer zijn.'

