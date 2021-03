Topkok Pierre Wind maakt kookboek voor voedselbank: 'Zelfs van sla kun je soep maken'

Een zak chips, een blikje tomaten, rijst en een bloemkool: het zou zomaar een samenstelling kunnen zijn van een willekeurig voedselbankpakket. Wat voor gerecht kun je met die ingrediƫnten maken? Laat dat maar aan de Haagse topkok Pierre Wind over. Hij maakte speciaal voor de voedselbank een kookboek met vijftien recepten, gebaseerd op wat er regelmatig in de voedselpakketten zit.

'Wat een goed initiatief hè!', roept de altijd gezellige druktemaker Pierre Wind gelijk aan het begin van het gesprek. 'Alle credits moeten naar Jaap Jonkers', gaat Wind verder. 'Hij had het idee, hij is heel sociaal begaan.'

Ruim 100.000 mensen maken in Nederland gebruik van de voedselbank. Iedere keer dat zij een krat afhalen, is het weer een verrassing wat er precies in zit. 'Het is geen HelloFresh, dus je moet creatief denken. De ene keer is zo een pakket een cadeau en de andere keer is het lastiger', vertelt Wind in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Slasoep

Het boekje moet een inspiratiebron worden voor de afnemers van de voedselbank. 'Stel dat er spullen voor een hamburger in zitten en een zak chips. Wat is er lekkerder dan een beetje chips over die hamburger heen?', tipt Wind. 'En wat dacht je van courgetten, venkel, broccoli en rijst? Dat is een ovenschotel! En zelfs van sla kun je soep maken.'

De algemene tip van de topkok luidt: 'Je moet de smaken verdelen. Ik heb geleerd dat in iedere maaltijd elke smaak moet zitten.' Het boekje is voor iedereen gratis verkrijgbaar en wordt dinsdag gepresenteerd bij de voedselbank in Leiden. Pierre Wind kijkt trots terug op zijn samenwerking met de voedselbank en het samenstellen van het receptenboek. 'Als we iets kunnen doen, moeten we dat doen', besluit hij.

Luister hier naar het hele interview met topkok Pierre Wind, tijdens het radioprogramma West Wordt Wakker: