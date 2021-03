Gemeente Leiden weer de fout in met stempassen: duizenden niet of verkeerd bezorgd

De gemeente Leiden is voor de tweede keer op rij de fout in gegaan met het versturen van stempassen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen kregen meerdere mensen een stempas met een verkeerde locatie van een stembureau in de buurt erop, voor de stempassen voor het referendum over het Roomburgerpark heeft de gemeente een verkeerd adressenbestand gebruikt, waardoor duizenden mensen geen of een verkeerde stempas gekregen hebben.

De gemeente wil de hockeyclub in het Leidse park een extra veld geven, maar een deel van de Leidse bevolking is hier tegen. Daarom wordt er tegelijk met de Tweede Kamerverkiezing een referendum gehouden. Voor dit referendum zou iedereen die op 2 februari 2021 ingeschreven stond in de gemeente een stempas moeten ontvangen. De gemeente Leiden heeft echter een adressenbestand uit december 2020 gebruikt, zo meldt mediapartner Sleutelstad.

De fout kwam aan licht nadat mensen die niet meer in de stad woonden toch een stempas voor het referendum op hun oude adres ontvingen, terwijl nieuwe inwoners alleen een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen kregen. De gemeente zoekt nog uit om hoeveel verkeerd verstuurde passen het precies gaat, maar volgens een woordvoerder gaat het om 'enkele duizenden' verkeerd of niet verstuurde passen. De gemeente heeft beloofd om de fout zo snel mogelijk te herstellen en onterecht verstuurde passen zullen ongeldig worden verklaard.

Druk achter de schermen

'Het is heel vervelend dat dit zo gebeurd is', reageert burgemeester Henri Lenferink. 'Het is verschrikkelijk druk achter de schermen. Daarbij werken ook veel mensen thuis. Dat heeft veel voordelen, maar zo af en toe ook nadelen en daar hebben we nu veel problemen mee gehad.'

Omdat duidelijk is waar de fout is gemaakt, kan die ook snel worden hersteld. Ten onrecht verstuurde stempassen zullen ongeldig worden verklaard, mensen die nog geen stempas hebben ontvangen, krijgen die zo snel mogelijk thuisgestuurd. 'Dit hoeft gelukkig geen enorm vraagstuk te zijn', aldus Lenferink.

Verkeerd stembureau

Het is de tweede week op rij dat er fouten met de stempassen in Leiden aan het licht komen. Vorige week bleek al dat er op sommige stempassen voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart een verkeerd stembureau is vermeld. Door corona zijn niet alle stembureaus dit jaar geopend. Deze wijzigingen zijn niet op de stempassen meegenomen. Zo worden mensen naar verzorgingshuizen verwezen, terwijl daar dit jaar uit veiligheidsoverwegingen niet gestemd kan worden.

Mensen met een verkeerd stembureau op hun pas wordt aangeraden om online te zoeken naar het dichtstbijzijnde stembureau. Wel komen er volgens de burgemeester duidelijke doorverwijzingen naar het juiste stemlokaal. Over wat er moet gebeuren met mensen die om 20.59 uur nog bij een verkeerd stemlokaal komen, denkt Lenferink nog na.

