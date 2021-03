Dader dodelijke steekpartij Rijswijk koos slachtoffer willekeurig, vermoedt politie

Het slachtoffer werd in de middag van 18 februari gevonden door een voorbijganger. Hij was in zijn rug gestoken en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. 'Het onderzoek rondom het overleden slachtoffer is nog niet afgerond', aldus de politie. 'Het rechercheteam houdt uiteraard rekening met alle scenario's.'

De politie onderzoekt onder andere of er een samenhang is tussen het steekincident en eerdere incidenten die in de omgeving plaatsvonden. Rechercheurs onderzoeken daarbij incidenten waarbij personen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs zijn bedreigd, al dan niet met een steekwapen.

Onderzoek in volle gang

Na het steekincident zochten rechercheurs in de omgeving van het Julialaantje naar sporen. Ook zocht een hondengeleider met speurhond. Een politiehelikopter maakte overzichtsbeelden vanuit de lucht. Rechercheurs spraken een aantal getuigen, deden buurtonderzoek en stelden camerabeelden uit de omgeving veilig. De week erna hielden agenten een passantenonderzoek en werden er flyers uitgedeeld.

Via sociale media en in de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing verzocht werd vorige week een uitgebreide getuigenoproep gedaan. Er kwamen toen tientallen tips binnen.