Politie toont looproute en jas slachtoffer dodelijk steekincident in de hoop op getuigen

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het steekincident op donderdag 18 februari kostte een 26-jarige man uit Den Haag het leven. Voorbijgangers vonden de man die middag rond 13.00 uur. Hij lag gewond op een pad in het park tussen de sportvelden, vlakbij revalidatiecentrum Westhoff. De man overleed vier dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie is een groot onderzoek gestart. Forensisch rechercheurs hebben naar sporen gezocht, er is een speurhond ingezet en er zijn getuigen gehoord. Een flyeractie en uitzendingen van Team West en Opsporing Verzocht leverden tien tips op.

Op dit pad werd het slachtoffer gevonden | Beeld: Omroep West

Incidenten in de omgeving

Er is op dit moment nog geen motief voor het steekincident bekend bij de politie. De recherche onderzoekt twee incidenten in de omgeving, waarbij mensen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd en mogelijk zelfs bedreigd zijn, al dan niet met een steekwapen. Deze incidenten worden meegenomen in het onderzoek om te kijken of er een samenhang is met het fatale steekincident van donderdag 18 februari.

Het kan ook zijn dat er nog andere incidenten zijn geweest, maar dat die niet zijn gemeld. Daarom wil de politie het weten als u in de afgelopen weken ook bent aangesproken, gevolgd of bedreigd in het park in Rijswijk of in de omgeving.

Looproute en jas slachtoffer

De politie deelt een foto van een soortgelijke jas die het 26-jarige slachtoffer droeg, in de hoop dat iemand hem kan herinneren. De man is waarschijnlijk vanaf de Schimmelweg in Den Haag via de Huis te Landelaan in Rijswijk het Julianapark in gegaan. Er zijn twee mogelijke ingangen die hij genomen kan hebben. Daarna is hij door het park gelopen, langs de Van Vredenburchweg, om uiteindelijk uit te komen bij het Julialaantje.

Het slachtoffer droeg een soortgelijke jas | Foto: Politie

De meest waarschijnlijke looproute (witte lijn) en de tweede optie (oranje lijn) | Beeld: Omroep West

De recherche komt graag in contact met iedereen die de man voor 13.00 uur in het park heeft gezien. Ook mensen die getuige waren van het steekincident of die opvallende dingen hebben gezien of gehoord, worden gevraagd met de politie te bellen. Daarnaast zijn bewakingsbeelden uit de omgeving waar mogelijk verdachte personen op staan welkom bij het onderzoeksteam. En uiteraard vraagt de politie u om contact op te nemen als u een vermoeden heeft wie de dader kan zijn.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem