Twee mannen vol in beeld bij inbraak in Wassenaarse garagebox

De garagebox zit in de parkeergarage aan de Molenstraat in het centrum van Wassenaar. Er liggen spullen opgeslagen van een 52-jarige bewoner. Woensdagmiddag 16 december rond 17.00 uur is op bewakingsbeelden te zien dat het rolluik open gaat en dat er twee mannen naar binnen gaan. Ze doen het licht aan en het rolluik gaat weer dicht, waardoor niemand ziet dat ze in de garage bezig zijn.

De mannen doorzoeken de ruimte en vertrekken uiteindelijk met een racefiets van het merk Fuji, een skateboard, helm en boormachine. Diezelfde dag is er ook ingebroken in een garagebox van een andere bewoner van het complex. Ook hier is onder andere een fiets gestolen. Het is mogelijk dat dezelfde mannen ook die inbraak hebben gepleegd, maar dat weet de politie niet zeker.

Er is een soortgelijke fiets gestolen | Foto: Politie

Tatoeage op heup

De eerste man is blank en draagt een muts en een bril. Hij heeft een joggingbroek aan van het merk Armani, met daaronder zwarte schoenen van Nike. Het lijkt of hij latex handschoenen draagt.

Verdachte 1 | Beeld: Politie

Verdachte 1 | Beeld: Politie

De andere man is een stuk dikker. Ook hij is blank, heeft heel kort geschoren haar of is kaal. Hij draagt een donkere gewatteerde jas en een lichte broek met daaronder lichtbruine sportschoenen met een witte zool. Opvallend detail: hij heeft een tatoeage boven zijn rechter heup.

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Verdachte 2 | Beeld: Politie

Herkent u de mannen?

