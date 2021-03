Live on the Beach in september op Scheveningen: 'Wij gaan van de oude vorm uit'

Volgens de organisator zijn de voorbereidingen in coronatijd niet voorbarig. 'De regering heeft akkoord gegeven op de voorbereidingen voor festivals vanaf juli. Daar spelen wij en vele andere festivals op in, want een festival is niet binnen één dag georganiseerd.' Ook de kaartverkoop gaat binnenkort gewoon van start.

Tino Martin | Foto:Studio One

Voor nu gaat de organisator er vanuit dat het festival plaatsvindt zonder de verplichting van anderhalve meter afstand en zonder mondkapjes. 'Het doorgaan van het festival is afhankelijk van de beperkingen. De regering geeft aan dat wij de voorbereidingen kunnen starten, dus wij gaan van de oude vorm uit. Wij gaan er vanuit dat de anderhalve meter afstand in september niet meer nodig is.'

Kaartverkoop van start

Live on the Beach is een jaarlijks strandconcert op Scheveningen. Op eerdere edities kwamen artiesten als DI-RECT, Marco Borsato, Golden Earring, Anouk, Doe Maar en Keane voorbij.