Honderden mensen nemen afscheid van 15-jarige Aileen bij manege

De lentezon schijnt als tegen 10.00 uur de witte rouwauto de manegepoort inrijdt. Langs de Schulpweg staan honderden mensen in een erehaag. Auto's met Aileens familie volgen de wagen het manegeterrein op, omringd met vrienden en bekenden van de rugbyclub en de paardensport. Je hoort alleen het knerpen van de banden.

Een zwart Fries paard staat fier voor de sjees waar straks de kist door zes rugbymannen opgeladen wordt. 'Ik heb deze Fries vorig jaar gekocht', zegt de eigenaar van de manege als de wagen met de kist voorbij rijdt. 'Ik heb dit paard gekozen omdat het de liefste is.'

'Ineens is zomaar je vriendin weg'

Binnen in de stallen zadelen Aileens vriendinnen de paarden op. Er hangt een wat nerveuze sfeer. Zwarte rozetten sieren de halsters. Eén van Aileens beste vriendinnen staat in de stal en kan alleen maar huilen. Ze wil niet voor onze microfoon reageren. 'Het is moeilijk', zegt een andere vriendin. 'Ineens is zomaar je vriendin weg. We waren zo aan elkaar gehecht.'

In de bak rijden de vriendinnen en groepsgenoten de paarden warm. 'Het is pittig, ik kende haar goed', zegt een amazone terwijl ze haar paard even inhoudt. 'Het is heel erg. Ook voor de familie. Maar het gaat wel lukken. Mooi dat we dit voor haar kunnen doen.' Ze rijdt naar buiten waar de sjees met de Fries ervoor klaarstaat.

Clublied rugby

Familieleden houden elkaar vast en kijken naar de kleurrijk beschilderde kist die alleen maar vrolijkheid uitstraalt; vlinders, bloemen, een zon en natuurlijk paarden. Een bont gekleurd boeket bloemen ligt bovenop.

Kist met Aileen wordt op de sjees gedragen | Foto: Omroep West

Rugbyleden van de club waar Aileen voorheen lid was en haar vader actief is, heffen het clublied aan. Het enthousiaste opzwepende lied wat helemaal bij rugby hoort, valt een beetje uit de toon bij de ingetogen verdrietige sfeer. De schreeuw en yel aan het eind van het lied laten het Friese paard onberoerd.

Rouwstoet langs erehaag

De vriendinnen op paarden sluiten aan achter de sjees met kist. De rouwstoet komt in beweging en rijdt langs de erehaag. Grote rugbymannen laten hun tranen gaan. Het geluid van ritmische paardenhoeven vult de stilte. De Fries neemt Aileen mee de heiige verte in.

