Wandelaars laten zich niet weerhouden door dodelijke steekpartij in Rijswijks park

Joggers, wandelaars, mensen die hun hond uitlaten en bezoekers van het woonzorgcentrum. Het is druk in het park, op de grens van Rijswijk en Den Haag. De zon schijnt. Bijna twee weken geleden werd hier een man van 26 in zijn rug gestoken. Met het mes nog in zijn lichaam werd hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

'We hebben wel gehoord wat hier gebeurd is', vertelt een echtpaar dat aan het wandelen is. De borden van de politie waren hen ook al opgevallen. In verschillende talen vragen ze getuigen om zich te melden. Ook staat er een grote tekstkar met een oproep. En voor de tweede week op rij besteden de opsporingsprogramma's er aandacht aan op tv.

Onderzoek naar samenhang

Volgens de politie waren er twee eerdere incidenten. De politie onderzoekt nu of er een samenhang is met de steekpartij. Het gaat dan om incidenten waarbij personen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs zijn bedreigd, al dan niet met een steekwapen. Het oudere echtpaar heeft nog nooit zoiets gezien. 'Soms zie je weleens figuren zitten met blikjes bier', zegt de man. 'Maar we gaan er altijd met een boog omheen.'

Langs het Julialaantje zijn stoepborden geplaatst | Foto: John van der Tol

'Je bent wel alert, je houdt het in de gaten en als het helemaal te gek is, gaan we de andere kant op', gaat de man verder. Een ander echtpaar denkt daar hetzelfde over. Ze lopen iedere dag een rondje door dit park. 'Ik ben er nog nooit een raar figuur tegengekomen', zegt de vrouw. 'Maar die steekpartij is wel heel heftig ja.'

'Ik ga er niet bang voor zijn'

Ook de wandelende studente is er nuchter onder. 'Ik let meer op, maar het is niet slim om er bang van te worden', zegt ze. 'Als het mij overkomt dan is het zo, maar ik ga er niet bang voor zijn. Ik denk niet dat het helpt.' Ze doet haar oortjes weer in en loopt verder.

Donderdag gaat de politie weer flyeren in het park. De steekpartij is dan precies twee weken geleden.

LEES OOK: