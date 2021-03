Coronacrisis leidt tot flinke bezuinigingen in Haags openbaar vervoer

Om de financiƫle klap van de coronacrisis op te vangen, moet er worden bezuinigd op het openbaar vervoer in Rotterdam en Den Haag, concludeert Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Trams, bussen en metro's moeten minder vaak rijden en het aantal conducteurs en toezichthouders moet met ongeveer een kwart worden teruggebracht, meldt MRDH. Hoe de bezuinigingen voor HTM uitpakken, is nog niet bekend: 'Het is te prematuur om te zeggen wat het concreet betekent', zegt een woordvoerder.

Gedurende de coronapandemie wordt er in de regio Rotterdam Den Haag 65 procent minder gebruikgemaakt van het openbaar vervoer dan normaal, berekende MRDH. Zonder aanvullende overheidssteun leidt dat tot een tekort van minstens 379 miljoen euro. In het ergste scenario is dat tekort zelfs 1,17 miljard euro. MRDH is een bestuursorgaan dat onder andere gaat over het openbaar vervoer in 23 gemeentes in Zuid-Holland waaronder Den Haag en Rotterdam.

Het kabinet heeft voor de eerste helft van dit jaar 740 miljoen euro vrijgemaakt om ov-bedrijven financieel te ondersteunen. Voor de tweede helft van 2021 wil het kabinet de staatssteun in versoberde vorm verlengen, maar wel op de voorwaarde dat de vervoerssector plannen maakt voor verbeteringen en kostenbesparingen.

'Het klopt dat we een opgave hebben'

Voor HTM zijn er allerlei scenario's mogelijk, aldus de woordvoerder. 'Dit is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid overheidssteun. Dat we een opgave hebben, klopt. Maar hoe de bezuinigingen er concreet uit komen te zien, is te prematuur', aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat er al maatregelen zijn genomen. 'We hebben al met de bonden afgesproken dat er geen loonstijgingen zijn dit jaar en we rijden nu met een spreidingsregeling.'

Of trams en bussen minder vaak gaan rijden en of het aantal conducteurs en toezichthouders worden teruggebracht? 'We zetten alles op alles om niet te hoeven snijden in de dienstregeling', zegt de woordvoerder. Volgende week bespreekt de MRDH zijn plannen met de gemeenten. De besluitvorming volgt op 24 maart.