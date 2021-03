Oplevering Haags cultuurcomplex Amare maanden vertraagd

De officiƫle oplevering van Amare door de bouwer aan de gemeente Den Haag is vertraagd. De bedoeling was dat het nieuwe, 223,3 miljoen kostende, cultuurpaleis in het centrum van de stad op 3 mei van dit jaar aan de gemeente zou worden overgedragen. Maar bouwcombinatie Cadanz heeft de gemeente dinsdag laten weten dat deze datum niet wordt gehaald, schrijft wethouder Anne Mulder (VVD) aan de gemeenteraad.

Een precieze datum voor de oplevering is er nog niet. Daarover is nog overleg gaande tussen bouwers en gemeente. Het 'streven' is wel dat de vertraging geen gevolgen heeft voor de datum waarop het gebouw ook echt in gebruik wordt genomen. Dat is in september van dit jaar. Reden voor de vertraging is dat de bouwer meer tijd nodig zou hebben om alle systemen in het gebouw te testen, aldus de wethouder.

De bedoeling was eigenlijk dat Amare op 4 januari van dit jaar al zou worden opgeleverd door de bouwer. Dat stond in het oorspronkelijke contract. Enige tijd geleden werd duidelijk dat de bouwer deze datum niet zou halen en dat het 3 mei zou worden, tot onvrede van de gemeente. ‘Daarover, en ook over de consequenties van een dergelijke verschuiving, vinden nog gesprekken tussen de gemeente en Cadanz plaats’, schreef Mulder begin februari nog aan de raad.

Instellingen kunnen straks al wel aan de slag

Nu moet hij dus melden dat het nog later wordt. Er wordt gekeken of de vier instellingen die gebruik gaan maken van Amare al voor de oplevering hun ruimtes kunnen gaan inrichten. Daarbij willen ze de oude planning aanhouden. De komende week is er weer overleg tussen gemeente en de bouwer. Dan moet er meer duidelijk worden over de precieze datum van oplevering en de gevolgen.

De mededeling van Mulder komt op het moment dat er in de gemeenteraad steeds meer stemmen opgaan over het instellen van een raadsenquête naar de bouw van Amare. Dat is een van de zwaarste onderzoeksmiddelen die de raad kent. Reden daarvoor is onder meer de overschrijding van het budget.

LEES OOK: 'Haags stadsbestuur informeerde raad niet over hogere kosten bij bouw cultuurcomplex Amare'