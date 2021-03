Blijdschap bij kappers vanwege heropening: 'Iedereen heeft veel te lang haar'

Het licht staat nog niet op groen of kapper Wilger kan meteen aan de bak: tot half april is de salon volgeboekt. 'Ik denk dat we zo’n 1200 mensen per dag gaan helpen’, schat hij in. 'Het wordt zes weken kerst.'

De afgelopen maanden waren moeilijk voor Wilger en zijn personeel. Dat na elf weken de deuren eindelijk weer open kunnen, was een opluchting. 'Het was echt een schok toen we in december hoorden dat we dicht moesten', blikt Wilger terug. 'We hadden net de eerste lockdown achter de rug en waren juist weer aan het opstarten. En financieel was het natuurlijk een drama. Dan is het scherven bijeen rapen en zorgen dat je die weken doorkomt. We hebben alles in de tussentijd scherp gehouden: de boel is geschilderd, het personeel extra getraind. We zijn super gemotiveerd om weer aan de slag te gaan.'

Drie uur 's nachts

Zijn vaste klanten stonden te springen om een knipbeurt. 'Die wilden vannacht om drie uur al komen. Het is dat dit niet gaat in verband met de avondklok, anders was het nachtwerk geworden', grapt Wilger.

De klanten zijn blij weer te kunnen worden bijgepunt. De salon draait al snel weer als vanouds, op veilige afstand, met spatschermen en mondkapjes. 'Ja, je moet iets harder praten. Maar het is fijn weer aan het werk te zijn, je hobby en passie te kunnen uitoefenen.' Hoewel Wilger ook weer niet helemaal heeft stilgezeten de afgelopen maanden. Lachend: 'Mijn vrouw is wel blij dat ik kapper ben. In mijn eigen bubbel kon ik blijven knippen en kleuren.'

Ook kappers in Leiden al vroeg open

Ook de Leidse kapperszaken werken met verruimde openingstijden om in een korte tijd zoveel mogelijk mensen te voorzien van een nieuwe coupe. De agenda’s van de kapsalons stromen inmiddels vol. 'We halen het maximale eruit om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen te helpen', vertelt Rose Kelder, eigenaresse van kapsalon Sjenkels aan mediapartner Sleutelstad. Haar salon opende vanmorgen om half 7 en is vanaf vandaag zeven dagen per week geopend.

Collega Martine Pol, eigenaresse van Kapsalon Smittenaar, hanteert eveneens ruimere openingstijden. Daarmee houdt ze natuurlijk rekening met de avondklok. 'We beginnen vroeg en knippen tot ongeveer kwart voor negen', zegt Pol. 'Voor wie alleen een knipbeurt wil en verder geen wensen heeft, hebben we nog wel plekjes vrij', aldus Pol. 'Wie een grotere behandeling wil, zoals highlights of balayage, moet nog even geduld hebben tot april.'

In Wateringen waren mensen blij met de opening van de kappers. Dat bleek dinsdag wel toen we mensen vroegen hoe het ervoor stond met de coronakapsels:

Wachttijd van weken

Niet alleen bij La Joy staat de telefoon roodgloeiend, ook elders loopt de wachttijd voor een knipbeurt op tot enkele weken, volgens branchevereniging ANKO. Behalve kappers mogen ook andere contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten, pedicures, osteopaten, chiropractors en acupuncturisten vanaf woensdag weer aan de slag.

