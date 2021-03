Wonen in de tuin van ouders of kinderen: gemeenteraad Alphen aan den Rijn wil het toestaan

De voltallige gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft ingestemd met een verzoek aan wethouder Gerard van As om prémantelzorgwoningen juridisch mogelijk te maken. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Prémantelzorgwoningen zijn kleine woningen die mensen in hun tuin kunnen bouwen voor hun hulpbehoevende ouders of kinderen.

Het initiatief is afkomstig van gemeenteraadslid en CDA-fractievoorzitter Marjon Verkleij. ‘Nu moet je vanuit je zelfstandige woning een medische indicatie hebben als je in een verpleegtehuis opgenomen wil worden. Daartussen is heel weinig. Er is een tekort aan woningen voor die mensen.’ Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgwoning moeten ouders ook daadwerkelijk mantelzorg ontvangen van hun kinderen of anderen.

‘In sommige gevallen is het ook zo dat mensen een gehandicapt kind hebben die wel zelfstandig kunnen wonen, maar het eerst willen uitproberen. Ook daar is een prémantelzorgwoning een goed oplossing. Je wil ze een opstapje geven naar zelfstandig wonen.’

Doorstroomruimte op de woningmarkt

Volgens Verkleij is het zo dat senioren die hun zelfstandige woning verlaten op een moment dat ze nog geen mantelzorg nodig hebben, ze in een prémantelzorgwoning kunnen trekken. ‘Zo’n woning mag vaak maximaal tien jaar bestaan. Het kan best zijn dat ze in die tien jaar wél een medische indicatie voor mantelzorg krijgen. Dan vervalt de prémantelzorgwoning, en wordt het een mantelzorgwoning.’

Het doorstromen van ouderen uit hun zelfstandige woningen naar prémantelzorgwoningen moet volgens Verkleij zorgen voor meer ruimte op de woningmarkt.

Nieuwkoop

Alphen aan den Rijn zou zeker niet de eerste gemeente zijn waar prémantelzorgwoningen juridisch vastgelegd worden. Buurgemeente Nieuwkoop ging in 2020 akkoord met de invoering van een nieuwe regeling in de nota ruimtelijk beleid. Daarmee werd de komst van prémantelzorgwoningen ook daar een feit.

Volgens Verkleij is nog onduidelijk wanneer de benodigde juridische vervolgstappen worden genomen. ‘We moeten zeker kijken of de wethouder de nu al ingediende verzoeken mee kan nemen. Ik hoop dat we dit jaar al gebruik kunnen maken van deze regeling.’