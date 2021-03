Gloednieuw hotel op Scheveningen mag toch open

Het nieuwe Inntel hotel op het noordelijk havenhoofd op Scheveningen mag voorlopig openblijven. De gemeente Den Haag en ontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed zijn in gesprek over het aanleggen van 114 tijdelijke parkeerplekken. Wethouder Anne Mulder (VVD) dreigde eerder de opening van het gloednieuwe hotel te blokkeren vanwege ruzie over de bouw van een parkeergarage.

Sinds deze week is het nieuw gebouwde hotel op het havenhoofd klaar om gasten te ontvangen. Maar kort voor de opening bleek dat de gemeente Den Haag en Volker Wessels ruzieden over een parkeergarage die in het duin aangelegd moet worden. Ondanks afspraken is de ontwikkelaar nog niet begonnen met de aanleg ervan en wil Volker Wessels eerst geld van de gemeente omdat er verontreiniging in het duin zit, waardoor de kosten hoger zijn dan verwacht. Daarop dreigde wethouder Mulder de opening van het hotel tegen te houden.

In een brief aan de gemeenteraad beschrijft wethouder Mulder woensdag dat de kwestie hem voor een dilemma stelt. 'De gemeente is niet verplicht om de gewenste bijdrage te doen', schrijft hij. 'Echter zijn er geen andere aanknopingspunten voor de gemeente om Volker Wessels tot versnelde aanleg te doen overgaan, waarbij dit deel van de stad nog langere tijd onontwikkeld zal blijven en onttrokken aan de openbare ruimte.'

Tijdelijke parkeerplaatsen

Daarom is de wethouder nu in gesprek met Volker Wessels over de aanleg van 114 tijdelijke parkeerplaatsen in de omgeving van het hotel. 'Als de gemeente hieraan meewerkt, is Volker Wessels bereid gebleken zich te committeren aan de realisatie van de parkeergarage binnen 5 jaar onder voorbehoud van het verkrijgen van onherroepelijke vergunningen.'

Mulder erkent dat deze afspraken niet direct zorgen voor een versnelling van de ontwikkelingen. Maar: 'De tijdelijkheid van de parkeerplekken en realisatie van de parkeergarage zijn zo meer gegarandeerd en vastgelegd.'

Sluiting

De wethouder ziet voorlopig af van het sluiten van het hotel. 'Aangezien het voorstel voldoende aansluit bij de verantwoordelijkheden van Volker Wessels en een eventuele sluiting van het hotel bijzonder ingrijpend zou zijn.'

Maar hij geeft wel een waarschuwing af. De komende twee maanden gaat de wethouder samen met de ontwikkelaar de afspraken toetsen en vastleggen in een overeenkomst. 'Als we binnen die twee maanden geen akkoord hebben bereikt zullen we alsnog moeten handhaven en tot sluiting van het hotel overgaan, wegens het ontbreken van het voldoen aan de parkeereis die is gesteld in de vergunning.'

