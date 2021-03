Verdachte moord in Delft wordt ook nog poging tot doodslag verweten

De politie doet onderzoek in de De Colignystraat in Delft | Foto: John van der Tol

Eén van de twee verdachten van een dodelijke steekpartij in Delft wordt ook verdacht van het opzettelijk aanrijden van iemand. Dat bleek woensdag bij de eerste inleidende zitting voor de Haagse rechtbank. De aanklacht tegen de 23-jarige Vincenzo S. is daarom uitgebreid met een poging tot doodslag.

S. wordt verdacht van het doodsteken van de 36-jarige Chakib uit Delft in een woning aan de De Colignystraat in Delft op 1 september vorig jaar. Tijdens de eerste zitting twee weken geleden tegen zijn medeverdachte, Otis R., werd gesteld dat S. degene is geweest die de dodelijke messteken zou hebben toegebracht. S. wilde woensdag niks zeggen via de videoverbinding tussen de rechtbank en de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, waar hij zit.

Verdachte met coronaverschijnselen

De steekpartij in het huis gebeurde overdag. Zowel het slachtoffer als de verdachten waren geen bewoners van de woning. Waarom ze daar samen kwamen is niet duidelijk. Tijdens de zitting bleek dat een gepland verhoor van verdachte Otis R. niet is doorgegaan omdat R. coronaverschijnselen had. Hij wordt nu over twee weken opnieuw verhoord. Het voorarrest van S. is verlengd. Een volgende pro forma zitting is waarschijnlijk eind mei.

LEES OOK: Chakib uit Delft moest 'een pak slaag krijgen', hij overleefde het niet