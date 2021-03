Eigenaar Intratuin mag langer in Voorschoten blijven na brand in Lisse

Begin vorige maand woedde een uitslaande brand in het voormalige tuincentrum Overvecht aan de Heereweg in Lisse. Er ontploften gasflessen en twee brandweerlieden raakten gewond. De politie heeft het onderzoek naar de brand inmiddels afgerond, er kwamen geen strafbare feiten aan het licht. Hoe de brand wel is ontstaan, is nog altijd niet bekend.

De Intratuin zou op 11 maart open gaan. Wat het extra zuur maakte voor eigenaar Griffioen, is dat het pand na een lange zoektocht nog maar net door hem was overgenomen. Nu er meer tijd nodig is voor de verhuizing, mag Griffioen langer in Voorschoten blijven. 'Dit is voor ons een behoorlijke geruststelling', zegt hij tegen mediapartner Sleutelstad. 'Zo kunnen we het zomerseizoen nog meemaken.'

De vestiging zou in maart open gaan

Hoop op vertraging in woningbouw

Na 1 oktober moet hij echt weg uit Voorschoten omdat er dan begonnen wordt met het bouwen van woningen. 'Het liefst maak ik de tijd rond kerst nog mee met vuurwerk. Dus als er vertraging komt in de bouw, dan houd ik me aanbevolen', besluit Griffioen.

Sjaco Griffioen, eigenaar Intratuin Lisse en Voorschoten | Foto: Omroep West

