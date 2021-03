Trainen mag weer, 'maar jammer dat de groep door leeftijdsgrens in tweeën wordt gesplitst'

Door het verruimen van de regels voor buitensporten wil het kabinet jongeren en jongvolwassenen tegemoet komen. Zij hebben het al zo zwaar in deze lockdown en het gebrek aan lichaamsbeweging heeft een negatieve invloed op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, zo bepleit het kabinet. Er is echter wel een maar: op de dag dat je 27 wordt, mag je niet meer meetrainen in de groep.

Volgens een woordvoerder van het Covid-team van het ministerie is de leeftijdsgrens van 27 gekozen omdat op die manier de definitie van een jongere wordt gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld ook voor de bijstand geldt.

Bij Dames 1 van Lugdunum levert dat gelijk een probleem op. De ene helft van het team is jonger dan 27, de andere helft ouder. Dat betekent dat de 'jonkies' wel samen mogen trainen en fysiek contact hebben, maar de 'oudjes' niet. Zij mogen in tweetallen trainen met 1,5 meter tussen hen in. De trainer mag wel van groep naar groep hoppen.

Geen wedstrijden

Reanne van Kleef van 34 jaar mag dus alleen in een tweetal trainen. 'Ik vind het super leuk om hier weer te zijn en iedereen te zien. Maar ik vind dit meer een gebaar van de overheid dan dat het voor de club echt goed is. Tuurlijk is het voor sommige individuen die het zwaar hebben door de lockdown fijn dat ze eruit mogen, maar als team word je er niet beter van. En voorlopig spelen we al helemaal geen wedstrijden, dus waar train je dan voor?'

Hoe leuk Van Kleef het weerzien ook vindt, ze heeft ook zo haar twijfels of het wel verantwoord is op deze manier te trainen. 'Volgens mij is de besmettingskans bij 21-jarigen net zo groot als bij 28-jarigen. En ik vraag me sowieso af of nu al die clubs wel bij elkaar moeten komen gezien de coronacijfers.'

Weer een duel aangaan

Anne Verbeek van 21 staat te trappelen om het veld weer op te gaan. Zij behoort tot de groep die 'écht' mag trainen. 'Ik ben hier af en toe nog wel geweest omdat ik de F-jes train, maar echt spelen heb ik al zo lang niet gedaan. Ik ben benieuwd hoe het is om weer een duel aan te gaan, je vrij te spelen, te schieten... Ik weet niet of ik het nog goed kan.'

De scheiding bij 27 jaar vindt Verbeek een moeilijke: 'Iedereen wil even graag, dan voel ik me wel een beetje schuldig.' Ze vraagt zich af wat het met de discipline en motivatie doet dat maar de helft van het team in groepsverband meetraint. Ook het ontbreken van wedstrijden ervaart zij als een gemis. 'Maar trainen is in ieder geval goed voor mijn fitheid en conditie.'

En dat blijkt nodig, want dat er bijna een jaar nauwelijks gevoetbald is, is te merken. 'Je voelt het wel ja. Zo op een veld voetbaloefeningen doen is toch anders dan als je zelf een stuk gaat hardlopen', zegt Verbeek. 'Die hartslag zit wel op niveau nu'.

