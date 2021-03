Den Haag bezorgd over wachtlijsten zwemles: 'Wegwerken met extra geld en turbolessen'

Door sluiting van zwembaden vanwege de coronamaatregelen stonden er in januari van dit jaar al meer dan 1.800 Haagse kinderen op de wachtlijst, een toename van 55 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een wachtlijst is gebruikelijk, zo schrijft de wethouder, maar nu de zwembaden dicht zijn, loopt het aantal wachtende kinderen snel op.

'Iedereen met kleine kinderen weet hoe belangrijk zwemles is. Daarom hebben we gekeken wat er nodig is om met een vliegende start de achterstanden weg te werken', aldus Bredemeijer. 'Dat kan zodra het kabinet toestaat dat de zwembaden weer open gaan voor in ieder geval leszwemmen.'

Extra turbolessen in vakantie

De gemeente is volgens de wethouder in ieder geval goed voorbereid om weer zwemlessen te geven en hoopt met een aantal gerichte acties de doorstroming snel op gang te brengen, waarmee de wachtlijst tot acceptabele proporties kan worden teruggedrongen.

Een van die acties is het uitbreiden van gemeentelijke zwemlessen in drie Haagse zwembaden de Blinkerd, de Houtzagerij en Overbosch. Deze extra lessen bieden volgens de gemeente plaats aan tweehonderd kinderen. Bredemeijer: 'In de aankomende mei- en zomervakanties worden er ook extra turbolessen georganiseerd. En waar de situatie financieel nijpend is, steunen we zwemverenigingen met maatwerk.'

Wethouder Hilbert Bredemeijer in een zwembad | Foto: Gemeente Den Haag

