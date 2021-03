Alphen verbiedt voetbaltoernooi voor jeugdteams van vier clubs

Het voorstel van vier voetbalclubs uit Alphen aan den Rijn om hun jeugdteams wedstrijden tegen elkaar te laten spelen, is door de gemeente afgewezen. Die wil niet dat leden van ARC, Alphia, Alphense Boys en AVV Alphen bij elkaar over de vloer komen. Daarmee verdwijnt het plan voorlopig in de ijskast.

De vier verenigingen, gevestigd binnen 1,5 kilometer afstand van elkaar, wilden samen een jeugdtoernooi organiseren. Desnoods in de vorm van een tijdelijke 'fusieclub', genaamd FC Alphen. Maar dat voorstel ziet de gemeente niet zitten, omdat het niet in lijn zou zijn met de landelijke coronamaatregelen waarmee het aantal contacten teruggedrongen of gereguleerd moeten worden.

'Jammer', vindt ARC-secretaris Arry Zwaan, de bedenker van het idee. 'Dit lag wel een beetje in lijn der verwachting, dus het komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Ik had gehoopt dat het wel mocht, maar dat was een beetje tegen beter weten in.'

Aan het denken zetten

Alphia-voorzitter Martijn van Dalen, die het voorstel afgelopen woensdag indiende, is eveneens teleurgesteld maar niet verrast over de afwijzing. 'Ik snap dat het niet eenvoudig is en dat het afwijkt. Het was ook bedoeld om de gemeente aan het denken te zetten.'

Zijn hoop was dat sportwethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) met andere oplossingen zou komen, maar dat blijkt niet het geval. 'Ik zie het gevaar nog steeds niet in. Het is aangetoond dat voetbal in de openlucht voor kinderen van die leeftijd niet of nauwelijks schadelijk zou zijn.'

'Goed voor verbroedering'

Daar sluit Zwaan zich bij aan. 'Twee jeugdteams van verschillende clubs hadden ook op een veldje aan het meer tegen elkaar kunnen spelen. Dan had er geen haan naar gekraaid', stelt de secretaris van ARC.

Zijn club gaat zich nu richten op het organiseren van toernooien voor eigen jeugdteams. Van Daalen zegt dat het gezamenlijke voorstel in elk geval één ding heeft opgeleverd. 'Het is goed geweest voor de verbroedering. Als clubs hebben we meer contact met elkaar, dat is de grootste winst.'

