Akkoord over delen kosten isolatie dorpshuis Hazerswoude: 'Pittige strijd geweest'

De toekomst van Pleyn 68 lijkt veiliggesteld. Het dorpshuis annex uitgaansgelegenheid in Hazerswoude-Rijndijk werd met sluiting bedreigd. Het geld ontbreekt namelijk om het pand aan alle geluidseisen te laten voldoen. Maandenlang wilde de gemeente Alphen aan den Rijn de rekening van bijna 3,5 ton grotendeels bij Pleyn 68 neerleggen. Maar nu is er een compromis gesloten, meldt mediapartner Studio Alphen.

'Wij zijn als college van burgemeester en wethouders lankmoedig geweest', vindt wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) van wonen. De gemeente tikt 213.000 euro af, projectontwikkelaar Wilma Wonen 100.000 euro en Pleyn 68 legt 33.000 euro in.

Het gebouw waar Pleyn 68 in huist is qua geluidsisolatie zo lek als een mandje. Tot grote problemen voor de omgeving heeft dat nooit geleid. Maar nu op het braakliggende terrein vlak naast het centrum huizen komen, moeten de problemen worden opgelost. Gebeurt dat niet, dan kunnen de aanstaande bewoners geluidsoverlast ervaren. Als zij bezwaar maken tegen de herrie, moeten de feesten in Pleyn 68 op juridische gronden stoppen.

'Op aangedrongen dat we eruit zouden komen'

'Het probleem ligt bij de gebruikers. Zij veroorzaken overlast. En volgens de wet- en regelgeving kun je niet zomaar doorgaan met geluid maken', sprak wethouder Van As in november vorig jaar. Pleyn 68 moest wat hem betreft meebetalen en over die kosten zou 'een hartig woordje' gesproken worden.

De muziekavonden in Pleyn 68 zorgen voor de problemen. Echter, de inkomsten die de uitgaansgelegenheid met die feesten genereert, worden volgens de exploiterende stichting juist gebruikt om de dorpshuisfunctie in stand te houden. Voor de maatschappelijke activiteiten die Pleyn 68 organiseert, maakt de gemeente vanaf dit jaar 10.000 euro subsidie over. 'Vanuit de gemeenteraad is er enorm op aangedrongen dat wij eruit zouden komen met Pleyn 68', zegt Van As over de nu gesloten deal. Het is nog wel aan de gemeenteraad om een definitief oordeel te vellen. Dat gebeurt dit voorjaar.

Bijdrage in natura

Pleyn 68 is tevreden over het voorstel van burgemeester en wethouders. 'Het is een pittige strijd geweest, maar we zijn blij dat de gemeente ons tegemoet komt en dat we als buurthuis verder kunnen gaan', reageert bestuurslid Martijn de Bruin bij Studio Alphen.

Beide partijen zijn met elkaar overeengekomen dat Pleyn 68 een bedrag van bijna 40.000 euro levert om het buurthuis te isoleren. Maar volgens De Bruin gaat het om een bijdrage in natura. 'Dan moet je denken aan arbeid van onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld pannen van het dak halen en platen erop leggen. Daar hoeft de gemeente geen bedrijf voor in te huren.' Hij vindt het nog lastig om in te schatten wanneer het isolatiewerk af zal zijn. 'Het moet in ieder geval klaar zijn voordat de nieuwe woonwijk is gebouwd. Daar zal nog wel ruim een jaar overheen gaan.'

Meer dan 100 huizen

Er worden 102 nieuwe woningen gebouwd op het terrein van de voormalige Avery Dennison-fabriek. In 2014 besloot de Amerikaanse fabriek de deuren van de Hazerswoudse vestiging te sluiten. Het pand langs de Rijndijk is inmiddels gesloopt, in afwachting van woningbouw. Er komen eengezinswoningen, herenhuizen, twee-onder-één-kapwoningen, een villa en een haventje.

Pleyn 68 ligt aan de rand van de toekomstige woonwijk Nieuw Rein. Naast het isoleren van het dorpshuis wordt een twee meter hoge muur geplaatst tussen de wijk en Pleyn 68, die geluidwerend moet werken. Eerder werd al bekend dat Wilma Wonen, de projectontwikkelaar die de nieuwe huizen neerzet, minder woningen gaat bouwen waardoor er dertig meter extra ruimte - als geluidsbuffer - is tussen Pleyn 68 en de nieuwbouw op de grens van de wijk.