Deze truc met prijsopdrijving koophuizen is nieuwe strop voor starters

Je eerste huis kopen is niet makkelijk, de concurrentie is moordend. En sinds kort komt er nog een concurrent bij: de 'cowboyinvesteerder'. Met een verleidelijke folder in de bus van huizenbezitters proberen ze starters op de woningmarkt net een stap voor te zijn.

'Ja, dit is echt een nieuw type investeerder', zegt Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. 'Ik zie ze eigenlijk als cowboyinvesteerders, dat zijn mensen die nieuwe manieren zoeken om woningen te kopen. Ze omzeilen de makelaar en gaan direct in gesprek met mensen die nog niet eens wisten dat ze hun woning wilden verkopen. En daardoor wordt het zoeken naar een geschikte starterswoning nog lastiger.'

'Als jij je woning te koop zet', vertelt De Vries, 'dan is die binnen een maand wel verkocht. En dat is ongekend snel, het is echt een ongekend krappe markt. Als er dan mensen tussendoor komen die ervoor zorgen dat die woning helemaal niet meer in het aanbod komt, niet meer op Funda komt te staan, dan heb je een nog krappere markt. En hoe krapper de markt, hoe sneller de prijs omhoog gaat.'

We willen graag een leuke buurt houden

Ook in de Waterbuurt in Zoetermeer krijgen bewoners een emotionele oproep in de brievenbus. Een vader en zoon zoeken een woning om dichterbij familie te wonen, zo lijkt het. Maar als je de flyer goed leest, staat er dat je de woning nadat deze is opgeknapt ook meteen weer mag terughuren. De Waterbuurtvereniging is niet blij met deze investeerders. 'Ik vermoed dat de huizen dan te duur gaan worden voor normale mensen,' zegt Ruud van Dijk van de Waterbuurtvereniging. 'En dat je dan allemaal expats gaat krijgen. Als buurtvereniging willen we graag een leuke buurt houden, en als je dit er tussendoor gaat krijgen... Die doen misschien helemaal niet mee, die willen nergens aan mee doen.'

Ook de politiek in Zoetermeer maakt zich zorgen. 'We moeten kijken of we dit tegen kunnen gaan en dat zal moeten via wettelijke regelingen' zegt Hilbrand Nawijn van de Lijst Hilbrand Nawijn. 'We zullen het aan de orde stellen in de gemeenteraad.'

Laat je niet opjagen

Paul de Vries heeft één belangrijk advies voor een huizenbezitter: laat je niet opjagen en oriënteer je eerst goed. 'Dat kost tijd, je moet zoeken op Funda en kijken wat anderen ervoor vragen. En misschien is deze methode waardoor je denkt snel geld te verdienen, de methode waarmee je minder geld verdient dan dat je denkt.'

