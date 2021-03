'Buitenplaats Hofwijck en Opa's veldje in Voorburg niet opgeofferd voor lightrail'

De afgelopen tijd was er vooral in Voorburg-West onrust ontstaan over de aanleg van een nieuwe route voor openbaar vervoer van Den Haag Centraal, via de Binckhorst naar station Voorburg. De bewoners vrezen dat dit ten koste gaat van het stuk groen met een kinderspeelplaats net naast het spoor, in de buurt liefkozend Opa's veldje genoemd. Anderen waren bang dat Huygens Hofwijck 'ernstig zou worden aangetast', zoals ze het zelf omschreven.

Bewoners van Voorburg maken zich zorgen over het verdwijnen van groen | Foto: Omroep West

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg nam daarom ook twee moties unaniem aan. Eén verklaarde dat Opa's veldje, het naastgelegen terrein van de scouting en Huygens Hofwijck niet mochten worden aangetast. De andere sprak uit dat voor de route van het openbaar vervoer ook een variant met een tunnel moet worden onderzocht. Dat gaat beide gebeuren, blijkt uit de antwoorden op de zienswijzen die vandaag openbaar zijn geworden.

Onderzoek naar twee extra routes voor ov

Uit dat stuk wordt ook duidelijk dat er mede vanwege de wens voor de aanleg van een tunnel in Voorburg twee extra routes worden toegevoegd aan het al bekende mogelijke tracé voor het openbaar vervoer. Naast een route via de Binckhorstlaan en de Maanweg, wordt ook gekeken of een tracé via de Binckhorstlaan, Zonweg en Regulusweg mogelijk is. Daarnaast wordt een route via de Binckhorstlaan en het bestaande tramspoor in de Prinses Mariannelaan in de verdere verkenningen meegenomen.

Wethouder Van Eekelen (VVD, bereikbaarheid) is daar blij mee. 'Goed openbaar vervoer is belangrijk. Tegelijkertijd willen we dat inwoners van Voorburg-West prettig en fijn kunnen wonen, dat kinderen buiten kunnen spelen, dat er voldoende groen is en een plek om de auto te parkeren. In de 111 zienswijzen die we hebben ontvangen zijn zorgen uitgesproken over het behoud van Opa's veldje, de scoutingvereniging en de monumentale tuin van Huygens Hofwijck. Begrijpelijke zorgen die we uiterst serieus nemen.'

111 reacties op eerste plannen

De eerste schetsen voor een nieuwe verbinding tussen CS en station Voorburg via de Binckhorst werden in het najaar gepresenteerd. Daarop kwamen 111 reacties binnen. Die zijn nu allemaal beantwoord.

In die zienswijzen gaven veel mensen aan beter betrokken te willen worden bij het onderzoek naar de openbaar vervoer-verbinding. Daarom wordt nog deze maand een bewonersplatform in het leven geroepen. Daarin zitten vijftien vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit Voorburg, Rijswijk en Den Haag. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter gaan zijn met elkaar in gesprek over de verschillende alternatieven van openbaar vervoer, de effecten op de omgeving en de voor- en nadelen van de verschillende tracés.

Duizenden woningen in de Binckhorst

De nieuwe verbinding is volgens Den Haag nodig om dat er tot 2040 in het Central Innovation District – de driehoek tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI – ongeveer 25.000 woningen en 30.000 banen bijkomen. De Haagse wethouder Van Asten (D66, mobiliteit): 'De groei van de regio zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Hoogwaardig openbaar vervoer is hier een voorwaarde.'

De bedoeling is dat later dit jaar duidelijk wordt welke route en welke variant van openbaar vervoer (bus, tram of light rail) er gaan komen. Van Asten laat doorschemeren dat hij een voorkeur heeft voor een lightrail. 'Mensen waarderen die vorm van vervoer.' De verwachting dat de nieuwe lijn rond ongeveer 400 miljoen euro gaat kosten. Driekwart van de dat geld is binnen, mede omdat Den Haag een forse deel uit de Enecomiddelen hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Voor de rest van het benodigde geld zou van het Rijk moeten komen.