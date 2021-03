Bloemensector wil meer geld tegen criminelen: 'We moeten het doen met een wijkagent'

Er is meer geld en meer samenwerking nodig om criminaliteit in de sierteeltsector aan te pakken. Daartoe roepen vier burgemeesters van veilinggemeentes, waaronder Westland en Katwijk, de sierteeltsector en Royal Flora Holland op. Ze doen de oproep na het verschijnen van een rapport over ondermijning in de sector. Het is al jaren bekend dat criminelen de veiling gebruiken, maar het lukt maar niet om dat aan te pakken.

De burgemeesters zien het liefst beveiliging die meer in de buurt komt van de Rotterdamse haven of die van Schiphol. Zo pleit de Westlandse burgemeester Bouke Arends voor een HARC-team, net als in de Rotterdamse haven. Het gespecialiseerde team is een samenwerking van douane en FIOD, politie en Openbaar Ministerie (OM) en jaagt op drugs.

Daar is wel meer geld voor nodig, zegt Arends, en het besef dat ook de sierteeltsector meer controle nodig heeft. Arends wijst op het verschil met de Rotterdamse haven en Schiphol. Rotterdam heeft het kabinet gevraagd om de komende jaren tientallen miljoenen extra, terwijl de vier gemeenten met veilingen eenmalig acht ton tot hun beschikking hebben. 'Rotterdam heeft een enorme capaciteit, wij moeten het doen met een wijkagent op het veilingterrein', aldus Arends.

Drugshandel

Drugshandel blijkt het grootste risico. De drugs worden vaak verstopt in ladingen bloemen uit Midden- en Zuid-Amerika. Vervolgens wordt het netwerk van de bloemenhandelaren gebruikt om de drugs binnen en buiten Europa te verspreiden. Toch is de complete omvang niet duidelijk. Uit het rapport blijkt dat de veiling kwetsbaar is, onder meer omdat de veilingterreinen niet afgesloten zijn.

Of er daadwerkelijk veel criminaliteit is dat is niet helemaal duidelijk, maar de gelegenheid is er wel, zo blijkt uit onderzoek. Zeker als smokkelwaar eenmaal binnen de Europese Unie is. Arends zegt daarover: 'Het Rijk zet heel erg in op controle aan de buitengrenzen, dus Schiphol en de Rotterdamse havens, maar als iets eenmaal binnen de EU is, of het is hier geproduceerd, dan kan het heel Europa door zonder verdere controle.' Daarom moet er meer controle komen. 'Wij zijn ook een mainport, zowel op het gebied van infrastructuur als in de waarde van de sector. Dan moet het Rijk ons ook zo behandelen.'

'Wake-up call'

Jaarlijks wordt er in de sierteeltsector voor zes miljard aan bloemen verhandeld, die gaan naar meer dan 100 landen. Dat dit rapport nu aantoont dat de sector nog zo kwetsbaar is voor bijvoorbeeld de maffia uit landen als Italië, Rusland en Albanië, noemt directeur Steven van Schilfgaarde van Flora Holland 'een wake-up call'. 'De potentie dat de sector afglijdt is groot, dat moeten we voorkomen.'

Het veilingbedrijf, met vestigingen in onder meer Naaldwijk en Rijnsburg, wil dan ook de klanten beter gaan screenen en de data beter beveiligen. Ook is er een nieuw betalingssysteem dat contant geld in de ban moet doen en denkt het bedrijf er over na om het veilingterrein 's nachts af te sluiten zodat via kentekenregistratie duidelijk is wie er op het terrein is.

