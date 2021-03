Veel meer anonieme tips tijdens het afgelopen coronajaar: 'Criminaliteit viel sneller op'

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat vorig jaar veel meer is getipt via Meld Misdaad Anoniem: het aantal meldingen in de regio steeg met 74 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de stichting, die in totaal bijna 2300 meldingen doorstuurde naar de eenheid Den Haag van de politie. Een jaar eerder waren dat er nog ongeveer 1300. 'Mensen waren veel vaker in de directe omgeving van hun woning te vinden en het was minder druk op straat. Mogelijke signalen van criminaliteit vielen daardoor sneller op.'

Er werd vooral veel meer getipt over drugszaken en geweldsdelicten zoals mishandeling. Dankzij anonieme tips kon de politie onder andere een 40-jarige Hagenaar aanhouden op verdenking van het handelen in gestolen gereedschap. In juni werden negen Hagenaars aangehouden voor de handel in drugs. Er werd bijna 50.000 euro contant geld gevonden en in een loods aan de Zilverstraat werd cocaïne gevonden en spullen die worden gebruikt bij het produceren van harddrugs.

In een kas in Kwintsheul werden duizenden liters chemicaliën gevonden. Het zou worden gebruikt bij de productie van harddrugs. Op hetzelfde terrein werd ook een hennepkwekerij in aanbouw gevonden. Daarnaast rolde de politie na anonieme tips verschillende hennepkwekerijen op in woningen in Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Ook over zaken uit het opsporingsprogramma Team West is regelmatig getipt. 'Het is fijn om te merken dat mensen via M. een bijdrage willen leveren aan het oplossen van dit soort ernstige zaken', zegt woordvoerder Marc Janssen.

Ook landelijk flinke stijging

In totaal kon de politie in de regio 338 mensen aanhouden na anonieme tips en werd er bijna 225.000 euro in beslag genomen. Ook zijn 28 vuurwapens gevonden, 43 slag- en steekwapens en bijna 12.000 hennepplanten.

Niet alleen in onze regio steeg het aantal anonieme meldingen, ook landelijk zag Meld Misdaad Anoniem een stijging van ruim vijftig procent. 'Het straatbeeld waarin daders normaal gesproken onopvallend konden opereren werd door het effect van de coronamaatregelen opeens veel rustiger. Een gevolg hiervan was dat signalen van dergelijke misstanden sneller en meer herkend werden', vertelt Janssen. 'Over vrijwel alle vormen van criminaliteit werd vorig jaar meer gemeld. De maatschappelijke betrokkenheid is enorm hoog.'