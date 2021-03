Jubileumuitzending voor 'Aan de Bak' op Radio West: 'Toch wel iets magisch'

'Daar gaat 'ie dan. Voor de vierde jaargang, de duizendste uitzending van Aan de Bak.' Met die woorden begon Patrick van Houten iets na 10.00 uur op donderdagochtend zijn uitzending op Radio West. 'Ik vind het leuk om de stand bij te houden. Elke dag even de luisteraar vertellen hoeveelste aflevering het is en welk jaargang. Dan denk ik er niet bij na, maar als dan opeens duizend verschijnt, is het toch wel iets magisch.'

'Het is toch een mijlpaal, hoe je het wendt of keert', vervolgt Patrick. 'Eerlijk gezegd waren het andere mensen die me op de duizendste aflevering attendeerden. Iemand zei vorige week donderdag: dan heb je over een week je duizendste uitzending. Toen dacht ik: dat is waar.'

Het programma zag op maandag 3 april 2017 het levenslicht. Patrick vertelt met liefde over de oorsprong. 'We dachten met het radioteam, op het tijdstip tussen 10.00 uur en 12.00 uur, aan een programma dat mensen lekker op de achtergrond konden aanzetten. Als ze aan een bak koffie zitten, of als ze aan het werk zijn, waarbij er niet te veel gesproken woord is, maar het echt om de muziek draait. Ze dachten dat ik daar bij zou passen. Maar ik wilde wel dat er onderdelen inzitten, dat de luisteraar denkt, oh dat wil ik horen. Daarom zit elke dag de rubriek Eeuwige Roem en de Archiefbak in het programma.'

'Radio prikkelt je geheugen'

Patrick is altijd blij met de reacties van de luisteraars. 'Op de dag van de duizendste uitzending merk je dat extra. Dat mensen ook echt zeggen: leuk, want je brengt de vrolijke noot elke ochtend. Dat is heel dankbaar. Daar doe ik het voor. Elke dag kunnen mensen ook stemmen op de laatste plaat en aan de reacties op Facebook en de mail zie je een vaste schare luisteraars. Mensen die het heel leuk vinden om op die manier eraan mee te doen. Een soort vriendengroep op de radio.'

De themaweken, zoals nu met de jaren zeventig zijn de hoogtepunten van bijna vier jaar Aan de bak. 'Dan komt alles samen. Je focust je nu op de jaren zeventig en dat komt in mijn programma goed uit omdat ik heel erg op de nostalgie zit. In zo'n week reageren mensen extra veel op mijn programma. Dat mensen roepen van: o ja, die plaat doe me daar aan denken. Ik had woensdag iemand die had een herinnering bij 'Our House' van Crosby, Stills, Nash. Dat deed de luisteraar denken aan de verhuizing van een basisschool van het ene naar het andere pand. Die hit was toen populair. Dat is wat radio doet. Dat prikkelt je geheugen en zorgt ervoor dat dat je even terug kan naar een andere tijd.'

