Elf nieuwe tips over dodelijke steekpartij in Rijswijk

De politie heeft elf nieuwe tips gekregen over de dodelijke steekpartij op het Julialaantje in Rijswijk. Daarbij kwam een 26-jarige Hagenaar om het leven. Om nog meer tips te verzamelen houdt de politie donderdagmiddag een passantenonderzoek op de plek waar de man werd neergestoken.

Het slachtoffer werd donderdag 18 februari in het park in zijn rug gestoken. Tot nu toe heeft de politie geen motief voor de steekpartij kunnen ontdekken. De zaak werd afgelopen dinsdag in het opsporingsprogramma Team West behandeld. In de uitzending werd onder meer de looproute van de verdachte getoond.

Verder toonde het programma de jas van het slachtoffer. De politie hoopt dat mensen het slachtoffer herkennen, want ze willen graag in contact komen met meer getuigen in de zaak. Ook onderzoekt de politie nog of de steekpartij verband houdt met twee andere incidenten rond het park, waarbij mensen werden aangesproken, gevolgd of bedreigd, al dan niet met een steekwapen.

Passantenonderzoek Julialaantje

De aandacht voor de zaak in Team West en Opsporing Verzocht leverden elf nieuwe tips op, die door de recherche verder worden onderzocht. Daarnaast houdt de politie bij het Julialaantje donderdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur een passantenonderzoek in de hoop meer informatie over de dodelijke steekpartij te krijgen.

LEES OOK: Veel meer anonieme tips tijdens het afgelopen coronajaar: 'Criminaliteit viel sneller op'