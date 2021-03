Ontknoping nadert na bijna twintig jaar: rechtbank doet uitspraak moord Iwona Galla

De rechtbank in Den Haag doet vrijdagmiddag uitspraak tegen Mustafa A. De 48-jarige man uit Maassluis wordt verdacht van het doden van Iwona Galla. De 31-jarige Poolse werd in mei 2003 gewurgd en op haar hoofd geslagen in een huis in Naaldwijk. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 16 jaar cel tegen A, die ontkent het doden van Galla.

Iwona Galla zou in het huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk henneptoppen gaan knippen. Justitie denkt dat zij overlopen is door een inbreker die het voorzien had op de wiet. Volgens justitie was A. die insluiper. Zo roofde hij eerder een kwekerij leeg in Ridderkerk. Na de dood van Galla is zijn DNA gevonden onder de nagels van het slachtoffer. Dankzij een DNA-match kon A. in 2019 worden aangehouden.

De advocaat van de verdachte, Erdal Kaya, vindt het ene DNA-spoor onder de linkernagel niet voldoende bewijs. 'Iemand op gruwelijke wijze ombrengen en dan alleen DNA onder één nagel? Dat is niet genoeg.' Ook snapt hij niet dat er niet meer onderzoek gedaan is naar een andere dader. Kaya doelt op een Poolse mam met een dubieus alibi.

