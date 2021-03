Westland krijgt grootste winkelplatform van Nederland: 'We moeten de Bol.com van Westland worden'

Ieder product dat je maar wil hebben, moet volgens MKB Westland straks in de nieuwe Westlandse online winkelstraat te vinden zijn. '750 winkels sluiten zich aan bij dit platform; dat levert een gigantisch aanbod op', aldus Marjan Naaktgeboren van MKB Westland. Er zijn wel al gemeenten in Nederland die zo'n soortgelijke winkelstraat hebben. 'Maar nergens gebeurt het nog op deze schaal.'

MKB Westland is initiatiefnemer van winkelinwestland.nl, het platform dat in totaal 250.000 euro kost. De gemeente heeft deze week toegezegd daar anderhalve ton aan bij te dragen. 'We moeten niet denken in bedreigingen, maar in kansen', zegt wethouder Albert Abee stellig. 'We hadden als college nog honderd vragen kunnen stellen over dit project, maar soms moet je gewoon iets gaan doen.'

Groot financieel voordeel

Want volgens de wethouder moet de online winkelstraat honderden ondernemers in Westland helpen om een goede positie in de internetverkoop te bereiken. Door de bijdrage van de gemeente kunnen alle winkels zich het eerste jaar kosteloos aansluiten bij het platform. 'Maar ook daarna is er groot financieel voordeel voor hen, ten opzichte van wanneer zij zelf een webshop zouden starten,' zegt Naaktgeboren. 'Door het met elkaar doen, is het gewoon goedkoper.'

Dat het platform nu gelanceerd wordt, heeft alles te maken met de winkelsluiting door corona. Maar volgens zowel de gemeente als MKB Westland is er ook ná corona behoefte aan een online winkelstraat. Abee: 'Stel ik zie leuke schoenen in Naaldwijk, maar wil er nog even over nadenken. Als ik later thuis denk: had ik ze maar gekocht, dan hoef ik niet te gaan bestellen bij een grote webwinkel, maar kan ik gewoon naar die ene schoenenwinkel in de online winkelstraat gaan.'

Alleen een fysieke winkel voldoet niet meer

En daarmee wordt het lokale kopen gestimuleerd, bevestigt ook de MKB. 'Dit is de toekomst. Alleen een fysieke winkel voldoet niet meer. Het gaat om de combinatie. Iets online zien, en dan naar de fysieke winkel toegaan of andersom: iets zien, en het later online bestellen.'

De gemeente hoopt het project op meerdere vlakken door te trekken. 'Doordat de winkels lokaal zijn, kunnen we het bestellen ook veel duurzamer aanpakken', aldus Abee. 'Bezorgen kan misschien wel op de fiets gebeuren en dan het liefst door mensen uit de sociale werkplaats. Ik zie echt veel kansen in dit platform.'

